Родители девочки, которую лечил лекарь Хашим, согласились на химиотерапию

Родители пятилетней девочки, которую от острого лимфобластного лейкоза лечил знахарь Хашим Зайналиев, согласились на химиотерапию. Об этом VB.KG рассказал профессор, руководитель детского отделения онкологии и гематологии Центра онкологии Эмиль Макимбетов.

- Мама подписала информированное согласие на лечение. Мы сможем проводить пункции, устанавливать катетеры и, в том числе, проводить химиотерапию. Мы показали маме других детей, которые лечатся у нас, и которые практически выздоровели, у них сейчас длительная ремиссия. В конце концов, она пошла на контакт, - рассказал Макимбетов.

Тем не менее, родители ребенка по-прежнему отказываются писать заявление в милицию на лекаря Хашима Зайналиева. Более того, они считают, что врачи не должны были поднимать шум в социальных сетях и привлекать общественное внимание к истории их дочери.

Личность Хашима Зайналиева хорошо известна кыргызстанцам. Не имея медицинского образования он уверен, что лучше профессионалов может лечить от рака, сердечных заболеваний, гепатита и других болезней. У его клиники нет лицензии Минздрава, он не платит налоги. Тем не менее, его заведение стабильно работает уже несколько лет. После того, как в 2016 году одна из его пациенток умерла во время операции без наркоза, на Зайналиева возбудили уголовное дело, но позже его закрыли. В ГУВД Бишкека отчитались, что клиника больше не работает, а сам целитель уехал за границу. Несколько месяцев спустя выяснилось, что Зайналиев по-прежнему в Бишкеке. Теперь он взялся за лечение детей.

Напомним, 28 ноября в детское отделении онкологии привезли пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии. Ранее врачи Ошского онкологического центра поставили ей диагноз острый лимфобластный лейкоз и направили на прохождение химиотерапии. Однако родители, опасаясь тяжелых последствий такого лечения, увезли дочь в Бишкек и обратились за помощью к народному целителю Хашиму Зайналиеву. Он неделю лечил ребенка неизвестными препаратами, после чего ей стало хуже, и девочку привезли в больницу.