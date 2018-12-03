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Родители девочки, которую лечил лекарь Хашим, согласились на химиотерапию

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- Екатерина Улитина
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Родители пятилетней девочки, которую от острого лимфобластного лейкоза лечил знахарь Хашим Зайналиев, согласились на химиотерапию. Об этом VB.KG рассказал профессор, руководитель детского отделения онкологии и гематологии Центра онкологии Эмиль Макимбетов.

- Мама подписала информированное согласие на лечение. Мы сможем проводить пункции, устанавливать катетеры и, в том числе, проводить химиотерапию. Мы показали маме других детей, которые лечатся у нас, и которые практически выздоровели, у них сейчас длительная ремиссия. В конце концов, она пошла на контакт, - рассказал Макимбетов.

Тем не менее, родители ребенка по-прежнему отказываются писать заявление в милицию на лекаря Хашима Зайналиева. Более того, они считают, что врачи не должны были поднимать шум в социальных сетях и привлекать общественное внимание к истории их дочери.

Личность Хашима Зайналиева хорошо известна кыргызстанцам. Не имея медицинского образования он уверен, что лучше профессионалов может лечить от рака, сердечных заболеваний, гепатита и других болезней. У его клиники нет лицензии Минздрава, он не платит налоги. Тем не менее, его заведение стабильно работает уже несколько лет. После того, как в 2016 году одна из его пациенток умерла во время операции без наркоза, на Зайналиева возбудили уголовное дело, но позже его закрыли. В ГУВД Бишкека отчитались, что клиника больше не работает, а сам целитель уехал за границу. Несколько месяцев спустя выяснилось, что Зайналиев по-прежнему в Бишкеке. Теперь он взялся за лечение детей.

Напомним, 28 ноября в детское отделении онкологии привезли пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии. Ранее врачи Ошского онкологического центра поставили ей диагноз острый лимфобластный лейкоз и направили на прохождение химиотерапии. Однако родители, опасаясь тяжелых последствий такого лечения, увезли дочь в Бишкек и обратились за помощью к народному целителю Хашиму Зайналиеву. Он неделю лечил ребенка неизвестными препаратами, после чего ей стало хуже, и девочку привезли в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/375207
Теги:
ГУВД, Национальный центр онкологии, онкология, Эмиль Макимбетов, Хашим Зайналиев
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