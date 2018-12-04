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Президент Грузии Саломе Зурабашвили и Омурбек Текебаев - старые знакомые

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- Бакыт Стамов
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Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили и находящий в заключении лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев имеют давнишние связи и совместный опыт работы.

В 2005 году министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили со своим коллегой из Украины Борисом Тарасюком побывали с рабочим визитом в Кыргызстане, где они встретились с спикером Жогорку Кенеша Омурбеком Текебаевым. Поводом встречи послужило бегство президента Аскара Акаева. В частности, главы МИД Грузии и Украины от имени своих правительств выразили готовность оказать содействие в переговорах между оппозицией и беглым президентом.

В ходе данной встречи глава внешнеполитического ведомства Украины Борис Тарасюк отметил, что они приехали не учить, а поделиться опытом своих стран, где, несмотря на прошедшие противостояния, перемена власти произошла мирным путем, и люди остались толерантны по отношению к новой власти.

В свою очередь спикер Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что наиболее революционно настроенная часть кыргызстанского общества требует жертв.

"Некоторые политики боятся пойти против требования народа, и советы Украины и Грузии могли бы убедить не нас, политиков, а наш народ в том, что нужно быть терпимее", - сказал Текебаев.

На выборах 28 ноября 2018 года Зурабишвили избрана президентом Грузии. Первая в истории страны женщина-президент и последний президент, избранный всенародным голосованием. Лидер партии "Путь Грузии".

Воспользуется ли она своим новым постом, чтобы помочь старому знакомому?


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URL: https://www.vb.kg/375216
Теги:
Аскар Акаев, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, Грузия, президент, Кыргызстан, политика, Саломе Зурабишвили
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Комментарии
Гражданин
04.12.2018, 10:24

У Саломе нет времени на текебаева, она щас занята в евроинтеграцию грузии и присоединению к нато, она отказалась вести переговоры с россией из за нападения на грузию в 2008, очень образованная, училась во франции, у нее кличка "француженка". Они перешли на без визовый режим с европой, когда нашим тупым чиновникам задали вопрос "в европе с кем у нас есть безвизовый режим?" они ответили "только с сербией" которую бомбили, еще с северной кореей))) это не шутки, могли сказать еще и афганистан тупарылы этим еще и хвастаются

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