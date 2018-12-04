Детского сада не будет - здание в центре города займет Первомайский суд

Первомайский районный суд Бишкека вскоре переезжает в здание бывшего детского сада. Вернуть помещение детям пыталась Бишкекская Прокуратура, но усилия надзорного органа ни к чему не привели.

В Судебном департаменте VB.KG рассказали, что в 2017 году Фонд управления госимуществом (ФУГИ) передал здание детского сада по адресу улица Московская 163/1 в пользование Департамента. Но на этом дело не закончилось. Из актов, опубликованных на сайте Верховного суда, следует, что спустя год, в марте 2018 года, Бишкекская прокуратура направила в ФУГИ письмо с требованием устранить нарушение закона и предпринять шаги, чтобы здание использовалось по назначению, то есть как дошкольное учреждение.

Фонд управления госимуществом исполнил требование прокуратуры, и в мае 2018 года отменил свое решение. Руководство собиралось передать садик в ведение Министерства образования, но Судебный департамент обратился в суд. Межрайонный суд Бишкека в сентябре решил, что ФУГИ не имел права отменять свое решение и детский сад должен остаться в распоряжении Судебного департамента.

В ближайшее время в здании начнется ремонт и озеленение территории. Судебный департамент планирует потратить на это 36 млн сомов. Помещения садика будут переделывать под нужды Первомайского районного суда. Как будет использоваться действующее здание Первомайского районного суда по улице Абдрахманова, в Судебном Департаменте не уточняют.

В советское время в двухэтажном здании по адресу улица Московская 163/1 находился ведомственный детский сад завода имени Ленина. В 1995 году садик приватизировали и открыли частное образовательное учреждение. Правда, долго оно не проработало. С тех пор здание сменило множество владельцев. В 2011 году его выкупил экс-директор компании "Мега Ком" Алмазбек Абеков. Сейчас он отбывает наказание за финансовые махинации в особо крупных размерах, а детский сад наряду с другим его имуществом, изъят и передан в собственность государства.

Отметим, в Бишкеке ощущается острая нехватка детских садов. Родители годами стоят в очередях, чтобы получить место для ребенка в дошкольном учреждении. При этом имеющиеся садики переполнены как минимум в два раза.

К слову, по пока неподтвержденной информации, на "переезд" Первомайского суда в здание бывшего детского сада в рамках международного гранта выделяется внушительная сумма. Возможно, делятся с редакцией источники, именно этим и обусловлено желание перевезти райсуд именно в это здание и прямо сейчас.