Эксклюзив VB.KG: "кыргызскую" деревню под Москвой снесут?

Деревня Клищино находится в Заокском районе Тульской области, в шестидесяти километрах от областного центра – города Тулы и 120 км от Москвы. При продаже этот участок земли рекламировался так – "Здесь можно жить и общаться, сохраняя наши традиции и культуру".

В российских СМИ поселение, располагающееся рядом с деревней Клищино, упоминалось как "первая кыргызская деревня в России". Сейчас строительство домов в "Ала-Тоо" остановилось. Сообщается, что местные депутаты отменила генплан. О причинах происходящего и перспективах жителей в эксклюзивном интервью VB.KG рассказал глава Заокской районной администрации Тульской области Николай Тимаков.

Генплан, который включал территорию деревни отменен?

Да.

Почему?

Причина простая. У нас есть представление прокурора, который нашел нарушения в процедуре принятия генплана, которые были допущены в 2016 году.

Речь идет не обо всем генплане, а об изменениях, которые были в него внесены. Сам генплан был принят в 2014 году, в нем были определены условия территориального планирования, нового зонирования территории и принципы ее пользования. В 2016 году землепользователи внесли новые предложения, были приняты изменения в генплан. Соответственно, в отношении территории, прилегающей к деревне Клищино, решили кусок земли в 50 га перевести из категории земли сельхозназначения с видом использования земель с видом использования "пашня" в категорию земель для индивидуального жилищного строительства.

Изменения, внесенные в генплан в 2016 году, касались не только 50 га земли в районе Клищино, а всей территории Заокского района. Изменений было очень много. В том числе в отдельных населенных пунктах, в том же деревне Пахомово, это недалеко от Клищино, принималось решение об исключении земельных участков из населенных пунктов и перевод их в земли сельхозназначения.

Но дело в том, то градостроительный кодекс предусматривает - если изменение категории земель в принятии изменений в генплан связано с жилищным строительством, например, включение земель сельхозназначения к землям населенных пунктов, то публичных слушаний не требуется. Во всех остальных случаях они нужны.

Когда сотрудники районной прокуратуры проверили, как этот генплан принимался – они увидели, что общественные слушания не проводились, хотя должны были. Ведь земли не только включались в состав населенных пунктов, но исключались из них – в категорию земель сельхозназначения включали различные "неудобья" - овраги, высохшие русла рек, болота и так далее.

Прокуратура спросила меня и собрание народных представителей - где публичные слушания? Я как представитель исполнительной власти был вынужден внести проект решения на собрание наших депутатов и сообщить - так и так, дорогие друзья, генплан мы приняли, но приняли с нарушениями.

Как сейчас обстоят дела на этих 50 гектарах?

Всего земельный массив в 50 га разделен примерно на 400 участков. Практически все участки проданы, у всех участков есть собственники.

Сейчас на этой территории используется 34 участка, на которых идет строительство. Из 34 на 8 участках жилые дома построены и введены в эксплуатацию. То есть, до отмены генплана эти граждане успели получить разрешение, закончить строительство, оставить право собственности за собой. На остальных 26 участках строительство производилось до недавнего времени, но оно производилось незаконно.

Сейчас строительство остановилось. Где-то стоит каркас, где-то залит фундамент, где-то заведено под крышу, а где-то просто стоит хозяйственная постройка. Но все работы на этих 26 участках – это самострой.

Допустим в новой версии генплана эти земли будут возвращены в категорию сельхозназначения. Людям, которые купили здесь участки, будут возмещаться затраты, которые они уже понесли?

Да, но только в судебном порядке, поскольку их права были нарушены. Других вариантов нет. Тут как решит суд.

Кто будет выступать ответчиком в суде?

Муниципалитет.

А что относительно тех 8 домов, которые уже построены?

Необходимость сноса не касается восьми домов, право собственности и разрешение на строительство которых зарегистрировано. Эти дома останутся, так как строения документально оформлены. Так планируется сделать и, надеюсь, такое решение депутаты примут. Эти восемь участков будут выделены из поля и оставлены в землях населенного пункта. Так планируется проектом.

Что будет с коммуникациями, подведенными к этим домам?

Из коммуникаций там электричество и дорога, которую построили сами жители. Дорога одна - это отсыпанная щебенка. Электричество строили российские электросети по своей программе. Это государственные деньги. Не думаю, что что-то изменится.

Представители Посольства Кыргызстана в России связывались с вами?

Да. К сожалению, был печальный случай - одна из женщин, которая проживает в этом поселке, обратилась с просьбой принять ее на личном приеме. И она сказала, что придет не одна, а с адвокатом.

Я сказал - пожалуйста, в любое время. Вы житель Заокского района, приходите, я вас приму. Хотите, приходите с адвокатом, это ваше право. Наступает тот день, и она заходит в кабинет, а вслед за ней трое мужчин, которые представились сотрудниками Посольства Кыргызстана. И тут возникла проблема.

Какая?

У чиновников есть определенные правила во взаимоотношениях с иностранцами. К сожалению, этот так, потому как я являюсь носителем секретной информации. И когда визитеры представились иностранными дипломатами, в частности один из них был первым секретарем посольства, второй был руководителем пресс-службы и третий молодой человек, я оказался в сложной ситуации.

Я им сказал: Уважаемые граждане, при всем желании, к сожалению, я могу только напоить вас кофе или чаем, но не могу с вами общаться как должностное лицо. Мы присели за стол, обменялись этими фразами и расстались. Они пошли готовить ноту в МИД России.

К сожалению, представители Посольства пришли без приглашения и мне тоже, к сожалению, пришлось с ними распрощаться без объяснения причин.

В СМИ появлялась информация, что определенную роль во всей этой ситуации сыграл этнический момент – утверждалось, что это местные власти выступают против существования деревни… Так ли это?

Это неправда. По одной простой причине – этническая сторона вопроса не может повлечь каких-то правовых последствий. На самом деле, к сожалению, была нарушена процедура при принятии документов, и сейчас мы эту ошибку исправляем. Темы межэтнических отношений здесь нет.

Была парочка конфликтных случаев, но они вряд-ли повлияют на развитие событий. Местный житель как-то жаловался – косил траву, раздетый по пояс, к нему подошли несколько граждан кыргызской национальности и сказали, – "Оденься, у нас так не принято". На что он ответил – "У вас не принято, а у нас – принято". Такие события были, но это не влияло на генплан.

P.S.

Уточнения от заместителя главы администрации Муниципального образования "Демидовское" Заокского района Михаила Вороны.

- Новые слушания по генплану, затрагивающему среди прочего судьбу 50 гектаров в районе деревни Клищино в Заокском районе Тульской области, пройдут в начале следующего года.

Восемь домов около Клищино вероятнее всего остаются. Остальные участки застраивались без разрешения на строительство. Те, кто успели потратиться на покупку земли или на строительство, хотят компенсировать понесенные затраты – их владельцам, вне зависимости от гражданства, надо обращаться в суд с исковыми заявлениями – ответчиком по искам будет выступать муниципалитет.