Смертельное ДТП в Бишкеке. Кто виноват? (Осторожно, фото 18+)

Около 7 часов утра, 5 декабря, в Бишкеке произошло страшное ДТП. На перекрестке Юнусалиева и Суванбердиева столкнулись троллейбус №17 и легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб на месте.

По предварительным данным правоохранительных органов, автомобиль на перекрестке вылетел на встречную полосу и врезался в троллейбус.

- На месте работают сотрудники УОБДД, они разбираются в причинах произошедшего. Скорее всего вины водителя троллейбуса нет. Он сам получил травмы – сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки. Его осмотрели медики и выписали домой, - рассказал VB.KG директор Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал, а вот сама машина находится в плачевном состоянии.

- Это троллейбус из новой партии, полученный в этом году. Безусловно, мы его починим, и он вновь выйдет на линию, - пообещал Омурзаков.

Однако ремонт троллейбусное управление будет оплачивать за свой счет. Купить страховки на новые троллейбусы не успели.

- Мы застраховали жизнь и здоровье наших пассажиров, а вот страховку на случай ДТП купить не успели. Это очень большая сумма. Нужно ежегодно выплачивать определенный процент от стоимости каждого троллейбуса. А это огромные деньги. Мы вели переговоры со страховой компанией о порядке выплаты, - рассказал Артур Омурзаков.

Отметим, вскоре все транспортные средства, включая общественный транспорт, должны будут покупать полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Это также будет стоить недешево и отразится на себестоимости проезда. Однако мэрия пока не поднимает вопрос повышения тарифов в общественном транспорте.

Напомним, мэрия Бишкека в этом году закупила 52 новых троллейбуса российского и белорусского производства.