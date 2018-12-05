Не будите в нас французов! Возможен ли парижский сценарий в Кыргызстане?

Повышение цен в Кыргызстане идет медленно – в пределах сома в месяц. Поэтому даже когда цена автотоплива достигнет критической точки, скажем, в 50 сомов за литр АИ-92, никто устраивать протестов не будет. Об этом VB.KG рассказал бизнес-аналитик Искендер Шаршеев.

По его мнению, "французский" сценарий может произойти в Кыргызстане лишь при условии резкого повышения стоимости ГСМ.

- Я думаю, что рост цены бензина в 2-3 сома не вызовет протесты граждан. Но люди однозначно начнут громче высказывать свое недовольство. К тому же, народ разочарован в митингах. Правда, если довести их до точки кипения, они способны на более жесткие меры. Однако "болевой порог" у населения сейчас несколько больше, чем раньше. Но думаю, властям необходимо как можно быстрее решить вопрос с подписанием документов по беспошлинным поставкам топлива из России к нам в республику, чтобы не будоражить население, - считает Шаршеев.

Что же касается дальнейших тенденций рынка ГСМ, то рост цен характерен не только для КР, уверен экономист.

- Эта волна прокатывается по всему миру. Даже, если повсеместно начать сокращать закупки, это еще больше подтолкнет рост цен. Свои позиции топливо будет держать еще лет 10-15, что очень болезненно для потребителей, так как 40-60 процентов денег в том же хлебе – цена нефтепродуктов. Ведь, то же зерно вручную давно никто не собирает, - пояснил Шаршеев.

Изменить процесс невозможно, но вот отсрочить - вполне, отмечает экономист.

- Но лишь при условии грамотной политики государства. Тогда на какое-то время серьезного роста удастся избежать, - заключил Искендер Шаршеев.

Напомним, граждане Франции, узнав о повышении налога на топливо, 17 ноября начали мирные протесты так называемых "желтых жилетов". Протестные акции 24 ноября и 1 декабря переросли в массовые стычки с полицией, погромы и поджоги автомобилей. Один человек погиб во время ДТП в результате объезда митинга. По данным МВД, в протестах "желтых жилетов" по всей стране приняли участие более 140 тысяч французов. В итоге премьер Франции Эдуард Филипп 4 декабря объявил о том, что власти Франции ввели мораторий на полгода на повышение налогов на бензин и дизельное топливо.