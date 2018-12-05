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На южной магистрали завершено строительство велодорожки

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- ВБ
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Для создания комфортных условий передвижения пешеходов и велосипедистов сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" построили велодорожку и пешеходную улицу с двух параллельных сторон Южной магистрали от улицы Садырбаева (бывшая Баха) до Байтик баатыра (бывшая Советская).

Общая протяженность пешеходной зоны составила 7,2 километра. Кроме того, оборудована велосипедная дорожка. Ширина пешеходной дорожки составила 4,5 метра, велосипедной дорожки – 1,5 метра.

По всей протяженности пешеходной зоны установлено освещение, 200 скамеек, 400 урн и 2 остановочных комплекса. Также построено два моста с южной и северной стороны над каналом Ала-Арча.

На эти цели из городского бюджета выделено более 55 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/375290
Теги:
Азиз Суракматов, велоспорт, уличное освещение, Бишкек, мэр, ремонт дорог, мэрия
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