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Мусульмане, христиане и бахаи Кыргызстана решили объединиться

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- Бакыт Стамов
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Намедни в Бишкеке прошла конференция на тему "Межконфессиональный диалог в Кыргызстане", посвященная вопросам установления толерантности между представителями различных религиозных организаций Кыргызстана. Организатором мероприятия выступила Государственная комиссия по делам религий КР в партнерстве с ОБСЕ, Институтом по освещению войны и мира (IWPR) в КР и ОО "АВЕП".

На конференции приняли участие лидеры и представители различных религиозных конфессий: мусульмане, православные христиане, католики, бахаи, евангельские христиане-баптисты и другие.

Результатом мероприятия, по словам директора Госкомиссии по делам религии КР Зайырбека Эргешова, станет создание первого самостоятельного органа - Межконфессионального совета Кыргызстана, деятельность которого будет направлена на сохранение согласия между различными религиями.

- Данный орган существует уже с 2015 года и туда первоначально вошли представители ислама, православной церкви, буддистов и иудаистов. Теперь же в этот совет войдут также остальные религии, чья деятельность разрешена в Кыргызстане. Мы планируем собираться периодически по необходимости. Задачей перед Межконфессиональным советом Кыргызстана будет стоять укрепление согласия между религиями, а также повышение грамотности религиозных лидеров и гражданского общества в процессе построения платформы для межконфессионального диалога, - сказал он VB.KG.

В свою очередь глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке доктор Пьер фон Аркс отметил в своем выступлении, что общее положение и устав Совета находятся в процессе разработки.

- Данный Совет является открытой и доступной площадкой для объединения и равноправного диалога между всеми конфессиями страны. Он не только послужит для их объединения, но и для конструктивного разрешения разных вопросов в рамках Совета, - сказал он.

Свое мнение по этому поводу высказали и представители различных религиозных конфессий. Так "бахаист" Талгат Кайырбеков с одобрением отнесся к данному мероприятию. По его словам, по причине того, что религиозные общины в Кыргызстане разрознены, появилась необходимость в их объединении.

- Единство, как сказал Бахаулла, такая мощная вещь, что может озарить весь мир. И мы должны жить в мире и согласии, - подчеркнул он.

Поделился своим мнением и пастор католической церкви Энтони Коркоран.

-Католиков в Кыргызстане не так много - около 600 человек. Но в любом случае сегодняшнее мероприятие очень важно для нас. Каждая община в стране испытывает определенные трудности. Те, кто ищут то, что разделяет, находят нужное себе. Те же кто ищет то, что объединяет, находит что-то общее. И у нас как раз есть очень много общего между собой, - сказал он.

Испытывают ли притеснения католики и бахаи в Кыргызстане? Об этом они рассказывают в видеорепортаже VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/375296
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ОБСЕ, ислам, религия, ДУМК, Кыргызстан, Христианство
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