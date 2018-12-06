Мурата Суталинова вернут в колонию 14 декабря

Мурата Суталинова, по предварительным данным, отправят обратно в колонию №47, где он в настоящее время отбывает наказание, 14 декабря. Об этом VB.KG заявил глава Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

Он отметил, что состояние экс-главы ГКНБ весьма тяжелое.

- Наши сотрудники вчера были в Национальном центре онкологии и видели все своими глазами. Суталинов сейчас получает химиотерапию. В онкологии он лечится через каждые две недели. Хотя врачи открыто говорят, что делать это нужно на постоянной основе, - пояснил Сулайманов.

Глава Наццентра сообщил, что жалоб на условия содержания, предоставление медицинских услуг и в отношении экс-главы ГКНБ, сотрудников ИК№47 у осужденного нет.

Напомним, судья Дамир Онолбеков, председательствующий в процессе по апрельским событиям 2010 года, признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году.

В августе этого года экс-глава ГКНБ уже проходил второй курс химиотерапии в Национальном центре онкологии и гематологии. Ранее ему удаляли одну почку, теперь у него обнаружили рак и на второй.