Айдарбеков рядом со смеющимся Лавровым и другие фото из Милана

6 декабря в городе Милан (Италия) состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ под председательством министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств государств-членов Организации обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Также обсуждены ключевые вопросы взаимодействия государств-членов Организации в рамках ОБСЕ и дальнейшее сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, отмечается, что в Милане Чингиз Айдарбеков принял участие и в 25-м заседании Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ (СМИД ОБСЕ).

Глава МИД КР озвучил позицию страны по актуальным вопросам, стоящим на повестке Организации. Призвал государства-участников к совместным усилиям по укреплению мер доверия и улучшению взаимодействия в рамках ОБСЕ, в целях решения актуальных проблем и противодействия общим вызовам и угрозам безопасности всех стран на пространстве ОБСЕ.

Были обозначены приоритетные направления сотрудничества Кыргызской Республики и ОБСЕ в соответствии с текущими приоритетными задачами развития страны.

В рамках СМИД ОБСЕ прошли двусторонние встречи министра иностранных дел КР с главами делегаций государств-участников ОБСЕ и руководителями институтов ОБСЕ.

Так, Чингиз Айдарбеков встретился с министром иностранных дел Эстонской Республики С. Миксером. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня, наметив контуры сотрудничества на дальнейшую перспективу.

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Эстонии отметили необходимость развития двустороннего политического диалога путем организации взаимных визитов, интенсификацию всего комплекса отношений между странами, в том числе в направлении активизации экономических связей и развития двусторонней договорно-правовой базы.

Вместе с тем, учитывая богатый опыт Эстонии по внедрению электронного государства (Е-государство), стороны выразили готовность и дальше работать в реализации проектов Кыргызской Республики в сфере информационных технологий.

В ходе встречи главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу обсуждались актуальные темы кыргызско-турецкого сотрудничества, рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам 4-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.

Особое внимание было уделено вопросам углубления экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения взаимного товарооборота, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций. Стороны договорились поддерживать тесные контакты по всем вопросам кыргызско-турецкого сотрудничества, имеющим взаимный интерес.