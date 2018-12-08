Депутат просит президента помочь вернуть детский сад детям

Межрайонный суд Бишкека отдал здание детского сада в центре Бишкека не детям, а судьям. Вскоре там начнет работать Первомайский суд Бишкека. Депутат ЖК Мирлан Жеенчороев сомневается в справедливости подобного решения.

- Есть поручение президента и постановление Жогорку Кенеша о возврате зданий детских садов. Мы постоянно заслушиваем отчеты, сколько садиков вернули детям. На фоне этой работы решение Межрайонного суда кажется мягко говоря странным, - прокомментировал VB.KG Жеенчороев.

Ранее редакция VB.KG писала, как Межрайонный суд отдал здание детского сада по адресу улица Московская 163/1 судебному департаменту, несмотря на попытки прокуратуры вернуть здание детям.

- Увидев публикацию на вашем ресурсе я запросил документы и лично убедился, что в 1995 году здание по Московской являлось детским садом и находилось на балансе Министерства образования. Потом оно перешло в частные руки, можно только догадываться, какие схемы при этом использовались, но в конце концов здание вернулось государству, но почему-то его отдали не Министерству образования, а судебному департаменту, который никогда не имел отношения к этому объекту, - возмущается депутат.

При этом судебный департамент явно не является нуждающимся. Мирлан Жеенчороев на вскидку насчитал только в Бишкеке несколько свободных зданий.

- Упразднены военные суды, их здания стоят пустыми на улицах Орджоникидзе и Гоголя. Департаменту отдали здание на Старой площади, где раньше был Американский университет, по моим данным, второй корпус стоит почти пустой, туда перевезли архив Верховного суда. Есть и другие объекты в столице, почему нужно забирать помещение у детей? - не понимает Жеенчороев. - Я считаю, что было бы правильным не только оставить в покое здание на Московской, но и вернуть детям здание детского сада в спальном районе, где сейчас работает Октябрьский суд Бишкека.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, депутат на пленарном заседании обратился к представителю президента в Жогорку Кенеше. Он попросил рассмотреть законность принятого в Межрайонном суде решения.

Отметим, в Бишкеке за последние 30 лет в центре города не построено ни одного детского сада. При этом население за счет внутренней миграции и естественного прироста увеличилось почти вдвое. Все детские сады переполнены как минимум в два раза, а родителями годами не могут дождаться места в дошкольном учреждении.