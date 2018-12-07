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Атамбаев: Дай бог выиграем в 2020 году выборы в ЖК и все восстановим

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- Бакыт Стамов
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Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что его арест и последовавшая за этим конфискация имущества его семьи президент Алмазбек Атамбаев использовал для запугивания парламента. Таким мнением в программе "Секреты власти" поделился бывший градоначальник, пересказав, о чем они говорили с экс-президентом в самолете.

По словам Тюлеева, после того, как его осудили, парламент стал шелковым.

- На моем примере он показал депутатам, как надо себя правильно вести. То есть он как бы им сказал: "Пацаны, будете плохо вести себя, как Тюлеев пойдете". Получается, после меня началась узурпация власти, - отметил он.

Кроме того, бывший градоначальник упрекнул экс-президента Атамбаева в том, что он не реагировал на все его обращения из тюрьмы.

- Я ему так и сказал. Прошло в Монголии землетрясение, ты сразу с утра выражаешь соболезнования, а на мое обращение либо моих родных ты никак не реагировал. Ты же не слышал нас, а сейчас говоришь, что слышишь об этом впервые. Он мне говорит в ответ: "Да не переживай ты, вот в 2020 году, дай бог, выиграем на парламентских выборах и все восстановим". Да я не переживаю, сказал я ему, это ты должен переживать, так как скоро сядешь, - процитировал Тюлеев свой разговор с Атамбаевым.

Напомним, в июне 2012 года в отношении бывшего градоначальника Бишкека возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в его бытность мэром столицы. Ему вменяли покупку автобусов для Бишкека без проведения тендера. Первомайским районным судом он был осужден на 11 лет в колонии усиленного режима.

Вместе с Тюлеевым под суд пошли бывший директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Медет Кожебергенов, бывший вице-мэр Валерий Корниенко, начальник управления муниципальной собственности Руслан Бейшенбаев, и.о. директора МП "Тазалык" Бакыт Сыдыков и экс-начальник отдела госзакупок мэрии Беримбек Токтобеков. Все они также приговорены к разным срокам лишения свободы в колонии усиленного режима.

7 мая 2016 года Нариман Тюлеев вышел на свободу по амнистии.


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URL: https://www.vb.kg/375350
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, коррупция, суд, Бишкек, Кыргызстан, мэр, общественный транспорт, самолеты, экс-президент, мэрия
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