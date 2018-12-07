Кровавая "демократия" для Афганистана, или кому не выгоден мир в регионе

Почти два десятилетия прошло с тех пор, как в Афганистане началась американская "миротворческая" операция. За это время многое успело измениться в мире, но Вашингтон, вопреки всем объективным доводам, даже не думает сворачивать свою миссию, которая давно превратилась в оккупационную.

Кровавая "демократия" для Афганистана

"Война, которую Обама обещал закончить до того, как покинет Белый дом, сейчас все больше кажется нескончаемой", – так писало авторитетное американское издание The Washington Post. И действительно, еще в 2014 году Запад свернул операцию "Несокрушимая свобода", но тут же была анонсирована новая – "Решительная поддержка". Согласно новым установкам, Вооруженные силы НАТО больше не должны были участвовать в военных действиях, но на практике все, естественно, выглядело совсем иначе.

Цифры огорчают

Недавно Брауновский университет (США) подвел некоторые итоги семнадцатилетней "борьбы с террором", которая стоила в общей сложности жизней порядка 140 тысяч человек, среди которых и мирные жители.

Понесли потери и войска НАТО, в том числе Соединенных Штатов. За годы конфликта машина демократии "перемолола" более 6 тысяч американских бойцов, а также 1,1 тысячу военных из других стран-членов Североатлантического альянса.

Авторы исследования честно дали знать, что названная ими цифра является минимально возможной в связи с отсутствием точных данных. Если же пользоваться данными из неофициальных источников и включить в число погибших афганцев, чья смерть была связана с боевыми действиями косвенно, число погибших превысит 1 миллион человек. Более того, свыше 2,6 млн. афганцев были вынуждены покинуть родину.

"Провальная" победа

На сегодняшний день военное присутствие НАТО в Афганистане по всем фронтам кажется абсолютно провальным. Семнадцать лет бессмысленного противостояния, тысячи убитых солдат и сотни заявлений о неминуемой победе – все, чего достигла машина демократии, развернувшаяся в республике.

Генерал ВС Афганистана в отставке Абдул Вахид Тагат недавно заявлял: "В афганской армии плохая техника, плохое оружие и отсутствие профессиональной подготовки. Внутри нет координации и нет взаимодействия между афганской армией и силами НАТО. Точно также нет взаимодействия между афганским правительством и Пентагоном".

Тогда возникает закономерный вопрос – чем же 17 лет занимались пресловутые американские военные инструкторы, на "услуги" которых списывались миллиарды долларов?

Пораженческие настроения давно стали проявляться и на Западе. Глава парламентского комитета Чехии по международным делам и бывший министр иностранных дел страны Любомир Заоралек ранее заявлял, что решение НАТО вмешаться в афганский конфликт стало одной из наихудших ошибок Запада, наравне с войной в Ираке, и теперь стоило бы подумать над тем, чтобы завершить затянувшуюся операцию и вывести военный контингент.

"Обстоятельства не становятся лучше, мы не в состоянии сформировать там афганские силы, как этого хотели ранее. Теперь мы тратим на это колоссальные ресурсы. Операция в Афганистане была ошибкой", – говорил чешский политик.

В то же время американское издание The Weekly Standard недавно опубликовало статью с весьма прозрачным названием: "Афганская война закончена. Мы потерпели поражение". В статье, однако, говорится, что президент США Дональд Трамп намерен вывести войска, вот только на практике этого не происходит, и причина тому вполне в духе американской внешней политики.

Какие бы настроения не возникали в странах НАТО, музыку здесь заказывает именно Вашингтон, а там не привыкли считаться с жертвами во имя "высшей цели". Да и Трамп, как показывает практика, очень редко может существенно повлиять на внешнеполитические течения.

Что же такое Афганистан для США? Это плацдарм, причем очень выгодный. Держа под своеобразным контролем одну республику, Вашингтон дестабилизирует весь центральноазиатский регион, а это - Пакистан, Туркменистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан. Таким образом, в перспективе, Афганистан мог стать стратегическим государством на энергетическом рынке, но у главных мировых демократов на него другие планы.

"Мирный Афганистан, возглавляемый одним центральным органом, вряд ли будет соответствовать целям США в стране. США любят считать себя важнейшей нацией для мира в Афганистане, когда на самом деле они являются основным препятствием для мира. Для продолжения американской внешней политики Афганистан должен оставаться в хаосе", – пишет известный интернет-портал ZeroHedge (англоязычный интернет-блог, посвящённый обзорам международной экономической системы - ред).

И, воодушевляясь этими негласными мотивами, министр обороны США Джеймс Мэттис решил расширить военный контингент в республике еще на несколько тысяч американских военных. Все это трудно назвать "сворачиванием операции", а, тем временем, над страной нависла еще одна угроза.

Ближний Восток 2.0

Террористическая организация "Исламское государство" была проектом для молниеносного блицкрига по свержению власти Башара Асада в Сирии, однако план провалился. Лишь после этого ИГ активизировало свою деятельность на территории Ирака, а сама организация из локального проекта была переформатирована в глобальный, ориентированный на охват всего исламского мира.

Исламское государство уже успело обосноваться в Афганистане, имея немало ячеек, куда вошли многие радикалы и боевики из других группировок, чему способствует неслыханная по афганским меркам щедрость. Уже отсюда "черная чума" в угоду западным спонсорам может распространиться на все соседние страны, превратив Центральную Азию в новый Ближний Восток.

"ИГ реально представляет большую угрозу для постсоветских государств Центральной Азии и Кавказа. В частности, потому, что в ее рядах воюет большое количество выходцев из соответствующих стран. Они могут вернуться домой и начать распространять свои экстремистские воззрения и вербовать террористов, или, что еще хуже, руководство ИГИЛ может использовать их для совершения террористических актов у себя дома", – прокомментировал ситуацию глава аналитического центра Московского государственного университета международных отношений Андрей Казанцев.

В частности, турецкое издание Türkiye пишет: "Террористическая организация ИГИЛ, теснимая в Ираке и Сирии, видимо, выбрала Афганистан в качестве своего нового плацдарма. Афганистан, в котором неизвестно, кто, с кем, за что воюет, – это как раз то, что нужно такой террористической организации".

Такой расклад будет как нельзя кстати для американских "миротворцев", так как позволит им закрепиться в регионе, а, возможно, даже расширить военный контингент до рекордного уровня. Мира это, конечно, не принесет, но Вашингтону он и не нужен.

Кто займется спасением "утопающих"?

Годы войны и лишений, на самом деле, многому учат, и в Афганистане уже давно не рады перспективам тесного соседства с американскими войсками. Так, представитель Исламской партии Афганистана Аталла Вахидяр в конце октября заявлял, что его страна может не пережить пятилетку с американским ставленником на посту президента, поэтому Кабул должен усилить взаимодействие с российской стороной в преддверии выборов.

"На сегодняшний день у России есть отличный шанс усилить свое взаимодействие с Афганистаном, чему будут рады все афганские силы, ведь таким образом создастся противовес американцам", - заверил Вахидяр, добавив, что важность момента заключается еще и в том, что в республике наступил "переходной период" накануне президентских выборов.

Стоит отметить, что еще весной прошлого года Китай и Россия начали процесс мирного урегулирования в Кабуле, который должен был способствовать переговорам между центральной властью и движением "Талибан". В конечном итоге это может позволить добиться перемирия, положить конец насилию и разрушениям. Вот только на этом пути стоит Вашингтон, прекрасно понимая, что путь экономического развития и восстановления независимости уводит Афганистан от "демократии", а значит, лишит США рычагов влияния.