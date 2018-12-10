Кто из чиновников сбежит из Кыргызстана после ареста Зилалиева?

Стоит ожидать оттока чиновников и их капитала из Кыргызстана после задержания бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева и замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

По его словам, многие понимают, если сажают таких богачей, то это серьезный звонок.

- Конечно, они всячески попытаются сохранить свои средства. Единственное, что тяжело доказать - принадлежность имущества, оформленного на третье лицо, - уверен Масалиев.

Большой толчок дало в этом плане недавнее взятие с поличным за взятку замминистра транспорта, считает парламентарий.

- Эта новость всколыхнула общественность, да и вскрывшиеся суммы просто ужасающие. Хотя я лично знаю этого человека много лет, и, поверьте, в одиночку он на это преступление бы точно не пошел, - недвусмысленно намекнул Масалиев.

Парламентарий добавил, что хотя борьба с коррупцией идет нарочито резонансно, лично он поверит в нее лишь тогда, когда хоть одно подобное дело будет доведено судом до логического конца.

- Сейчас же все делается публично, но потом постепенно затухает, - заключил Исхак Масалиев.

Напомним, накануне в аэропорту "Манас" в Бишкеке задержан экс вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. У чиновника нашли незадекларированным почти 1 млн долларов.