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Кто из чиновников сбежит из Кыргызстана после ареста Зилалиева?

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- Виктория Григоренко
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Стоит ожидать оттока чиновников и их капитала из Кыргызстана после задержания бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева и замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

По его словам, многие понимают, если сажают таких богачей, то это серьезный звонок.

- Конечно, они всячески попытаются сохранить свои средства. Единственное, что тяжело доказать - принадлежность имущества, оформленного на третье лицо, - уверен Масалиев.

Большой толчок дало в этом плане недавнее взятие с поличным за взятку замминистра транспорта, считает парламентарий.

- Эта новость всколыхнула общественность, да и вскрывшиеся суммы просто ужасающие. Хотя я лично знаю этого человека много лет, и, поверьте, в одиночку он на это преступление бы точно не пошел, - недвусмысленно намекнул Масалиев.

Парламентарий добавил, что хотя борьба с коррупцией идет нарочито резонансно, лично он поверит в нее лишь тогда, когда хоть одно подобное дело будет доведено судом до логического конца.

- Сейчас же все делается публично, но потом постепенно затухает, - заключил Исхак Масалиев.

Напомним, накануне в аэропорту "Манас" в Бишкеке задержан экс вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. У чиновника нашли незадекларированным почти 1 млн долларов.


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URL: https://www.vb.kg/375382
Теги:
ГКНБ, Минтранском, СИЗО, Исхак Масалиев, Дуйшенбек Зилалиев, коррупция, побег, преступление, Кыргызстан, деньги, Жусубалиев Азимкан
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Комментарии
Айка
10.12.2018, 15:41

Кто следующий сбежит? Там длинный список- Раим- миллион, Толобердиев из госимущества, министр сельского хозяйства..... короче почти все. Там есть за что.

0
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Мира
10.12.2018, 15:47

Атамбаев!

-1
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Талай Конушбаев
10.12.2018, 18:37

Пусть за разрушение Ледников тоже ответит, почему он так рьяно выступал за их разрушение, за Лигласс - тут он сам говорил что будет ответ держать

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Мэррим
10.12.2018, 18:52

Министерство образования проверьте!

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