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На "целителя" Хашима Зайналиева возбуждено уголовное дело

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- Екатерина Улитина
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На народного целителя Хашима Зайналиева возбуждено уголовное дело. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Уголовное дело возбуждено по статье 122 уголовного кодекса "Незаконное врачевание". Поводом для интереса правоохранительных органов послужил случай, когда в Центр онкологии и гемотологии Бишкека привезли пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии. Лжеврач пытался лечить ее от онкологического заболевания.

Руководитель детского отделения в Центре онкологии и гематологии Эмиль Макимбетов рассказал, что девочка сейчас находится под постоянным наблюдением врачей и получает профессиональное лечение.

- Я осматривал ребенка сегодня. Вскоре мы начнем курс химиотерапии, - рассказал врач.

Напомним, в 2016 году правоохранительным органам удалось закрыть клинику Зайналиева, после смерти женщины, которой он попытался ампутировать грудь без анестезии. Через какое-то время "целитель" вновь стал принимать людей и обещать им исцеление.


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URL: https://www.vb.kg/375398
Теги:
ГУВД, Национальный центр онкологии, онкология, Бишкек, Кыргызстан, Эмиль Макимбетов, Хашим Зайналиев
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Комментарии
Мда
10.12.2018, 16:17

Что-то долго думали. Видимо надеялись получить от него хорошую взятку, а он оказался жмот.

0
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123
10.12.2018, 16:39

Его просто крышевали в Минздраве. Поэтому и смотрели сквозь пальцы...

Не бесплатно крышевали, а за отметку

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Али
10.12.2018, 17:17

Отлупил бы смачно этого урода боксерской перчаткой.

0
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Товарищ Саахов
10.12.2018, 19:22

Безлицензионное врачевание мотивировано только одним: незаконное обогащение, получение прибыли. Если бы этот лекарь "идеологически" врачевал и оправдывал все своим патриотическ0-гуманнитарными мотивами и  подходом к делу,. то  работал бы без оплаты. Но он этого ведь не делал! Так что тут при всех его "поравдательных" порывах есть все основания привлекать, и сажать!

Ущерб? Он есть. Их- много, если глаза пошире открыть и подумать хорошенько! Умелый следователь может тут целый "роман" написать в обоснование ущерба, незаконности, рецидива деяния, идеологические "заключения" и "выводы", и так далее.

Как учиться.

Один мой знакомый когда-то работал следователем. И его оставляли часто дежурить на ночь. Просили до утра написать "красивое" обвинение. То есть, Обвин. заключение..

И он это делал: он хлопал пол-литра чуйского красного вина ( вонь стояла страшная вокругш..), голова, как у Омара Хайяма, естественно, начинала кружить.. Фантазии тут же всплывавли ему под черепной коробкой, у него открывался рот, начинала играть "поэтическая составная"...

И тот др утра так писал обвинительные, что судьи без смеха и слез не могли прочитать обвинительное заключение!.. У него в обвиниловке висели то виноградные лозья, девки с длинными косами свисали с веток, по краю бегали длинноногие газели и лани, слезы и грезы текли ручьем,.. Девушки и мальчики ласкали потерпевших, жалели их, лечили раны и обиды.. И чуть ли не массаж им делали на раны....

Потом молнии гнева и обвинений рушились на головы обвиняемого и их родственников, он жег их стелами лука и грозой, Змей-Горыныч сжигал их крылья огненными шарами и кострами... А в конце он добавлял что-то про могилу, кресты, и похороны обвинячемого....

Его обвинения шли "на ура".. Судьи ждали от него новых дел...  Он славился этим...

Так что тут можно все придумать в Обвинении насчет этого жулика и мошенника-врачевателя без лицензии.. Это все равно, что без санкции Аллаха и как САМОЗВАНЕЦ, -что грешно, - работал этот человек. То есть, он обманывал Аллаха и всех праведных мусульман - а через них и весь Мусульманский мир и мировую мусульманскую Общину, что у него есть "лицензия" от Бога на благородные дела!...

Дайте мне перо и бумагу - я сам на него много чего придумаю!...

Он псих?

Я бы еще и нашел кучу обоснований насчет его психического здоровья и адекватности, подозревая, что у него есть признаки шизофрении и сумасбродства... С необходимостью его изоляции от общества, как у товарища Саахова с Шуриком, А также лечением его на длительное время в этом учреждении на Донецкой!

А вы там думаете, какое обвинение ему пришить....

...

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