На "целителя" Хашима Зайналиева возбуждено уголовное дело

Безлицензионное врачевание мотивировано только одним: незаконное обогащение, получение прибыли. Если бы этот лекарь "идеологически" врачевал и оправдывал все своим патриотическ0-гуманнитарными мотивами и подходом к делу,. то работал бы без оплаты. Но он этого ведь не делал! Так что тут при всех его "поравдательных" порывах есть все основания привлекать, и сажать!

Ущерб? Он есть. Их- много, если глаза пошире открыть и подумать хорошенько! Умелый следователь может тут целый "роман" написать в обоснование ущерба, незаконности, рецидива деяния, идеологические "заключения" и "выводы", и так далее.

Как учиться.

Один мой знакомый когда-то работал следователем. И его оставляли часто дежурить на ночь. Просили до утра написать "красивое" обвинение. То есть, Обвин. заключение..

И он это делал: он хлопал пол-литра чуйского красного вина ( вонь стояла страшная вокругш..), голова, как у Омара Хайяма, естественно, начинала кружить.. Фантазии тут же всплывавли ему под черепной коробкой, у него открывался рот, начинала играть "поэтическая составная"...

И тот др утра так писал обвинительные, что судьи без смеха и слез не могли прочитать обвинительное заключение!.. У него в обвиниловке висели то виноградные лозья, девки с длинными косами свисали с веток, по краю бегали длинноногие газели и лани, слезы и грезы текли ручьем,.. Девушки и мальчики ласкали потерпевших, жалели их, лечили раны и обиды.. И чуть ли не массаж им делали на раны....

Потом молнии гнева и обвинений рушились на головы обвиняемого и их родственников, он жег их стелами лука и грозой, Змей-Горыныч сжигал их крылья огненными шарами и кострами... А в конце он добавлял что-то про могилу, кресты, и похороны обвинячемого....

Его обвинения шли "на ура".. Судьи ждали от него новых дел... Он славился этим...

Так что тут можно все придумать в Обвинении насчет этого жулика и мошенника-врачевателя без лицензии.. Это все равно, что без санкции Аллаха и как САМОЗВАНЕЦ, -что грешно, - работал этот человек. То есть, он обманывал Аллаха и всех праведных мусульман - а через них и весь Мусульманский мир и мировую мусульманскую Общину, что у него есть "лицензия" от Бога на благородные дела!...

Дайте мне перо и бумагу - я сам на него много чего придумаю!...

Он псих?

Я бы еще и нашел кучу обоснований насчет его психического здоровья и адекватности, подозревая, что у него есть признаки шизофрении и сумасбродства... С необходимостью его изоляции от общества, как у товарища Саахова с Шуриком, А также лечением его на длительное время в этом учреждении на Донецкой!

А вы там думаете, какое обвинение ему пришить....

...