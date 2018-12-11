Гульзат Мамытбек назвала имя своего жениха. И даже показала его

Активистка, общественный деятель, сторонница сайентологической церкви и теперь уже певица Гульзат Мамытбек выходит замуж. Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, будущий муж соответствует практически всем критерием, которые ранее она озвучила в СМИ.

- Его зовут Хуан Буэндиа (Juan Buendia). Он испанец. Ему 35 лет, и он никогда не был женат. По профессии он режиссер и уже успел снять один фильм. Мы оба верим, что в будущем он обязательно выиграет "Оскар". Мы также вместе планируем построить на Иссык-Куле голливудский центр, - сказала она.

Правда, признается Гульзат Мамытбек, некоторым идеалам он все же не соответствует.

- Например, он не саентолог, но саентология ему нравится. Его рост не 180 см, а 185 см. Но также хочу подчеркнуть, что Хуан играет на гитаре, скрипке и ещё на нескольких инструментах, - добавила Мамытбек.

Отметим, ранее Гульзат Мамытбек на своей странице в соцсетях опубликовала 40 пунктов критериев своего будущего мужа, из которых она назвала, чтобы он был саентологом, кыргызом и зарабатывал больше нее.