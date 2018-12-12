Бабанов: Справедливость восторжествовала!

"Чынгыз Торокулович Айтматов наглядный пример того, как человек своим трудом и своим творчеством, не смотря на то, сколько бы его имя не пытались очернить, получил истинно народное признание". Такими словами начал свой пост на своей странице в Facebook беглый политик, кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

По его словам, Айтматов – это человек, который прославил на весь мир наш народ и нашу страну.

"Его книги – "Белый пароход", "Прощай, Гульсары!", "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха" и другие, невозможно читать равнодушно", - написал Бабанов.

В качестве доказательства своих слов, лидер "республиканцев" привел в пример отрывок из романа "И дольше века длится день", в котором говорится про возмездие справедливости. Почему именно этот отрывок был выбран, политик не поясняет.

"Долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок - ненависть к личности в человеке. Как долго – даже трудно предугадать. Вопреки всему этому ставлю я жизнь за то, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествовала!", - процитировал он слова писателя.

Кроме того, беглый политик опубликовал ряд снимков из своего семейного альбома с участием Чингиза Айтматова.

Отметим, ранее в своем интервью экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что уголовные дела Омурбека Бабанова необходимо закрыть.