Бабанов: Справедливость восторжествовала!

Что-то я не припомню,чтобы Ч.Айтматова кто-то чернил. Им восхищались и тогда,когда он был жив и сейчас,когда его нет среди нас. Политик ничего не попутал?
"Чынгыз Торокулович Айтматов наглядный пример того, как человек своим трудом и своим творчеством, не смотря на то, сколько бы его имя не пытались очернить, получил истинно народное признание". Такими словами начал свой пост на своей странице в Facebook беглый политик, кандидат в президенты Омурбек Бабанов.
По его словам, Айтматов – это человек, который прославил на весь мир наш народ и нашу страну.
"Его книги – "Белый пароход", "Прощай, Гульсары!", "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха" и другие, невозможно читать равнодушно", - написал Бабанов.
В качестве доказательства своих слов, лидер "республиканцев" привел в пример отрывок из романа "И дольше века длится день", в котором говорится про возмездие справедливости. Почему именно этот отрывок был выбран, политик не поясняет.
"Долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок - ненависть к личности в человеке. Как долго – даже трудно предугадать. Вопреки всему этому ставлю я жизнь за то, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествовала!", - процитировал он слова писателя.
Кроме того, беглый политик опубликовал ряд снимков из своего семейного альбома с участием Чингиза Айтматова.
Отметим, ранее в своем интервью экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что уголовные дела Омурбека Бабанова необходимо закрыть.