Сегодня депутаты рассмотрят неприкосновенность Атамбаева и Отунбаевой

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша будут рассматривать поправки в закон, касающиеся отмены неприкосновенности экс-президентов. Информацию об этом редакции VB.KG подтвердил один из инициаторов данного законопроекта, депутат Исхак Масалиев.

Ранее, напомним, комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил эти поправки.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР", согласно которым можно будет привлекать экс-президентов к уголовной ответственности.

Кроме того предлагается исключить в законе нормы о страховании за счет государства членов семьи президента и их бесплатное медицинское обслуживание. То же самое и после смерти экс-президента.

Предлагается также признать утратившей силу статью 18 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР". То есть бремя защиты чести и достоинства должны лечь на самих экс-президентов.

Между тем некоторые юристы заявили СМИ, что лишить неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева не получится, так как закон обратной силы не имеет.

"Снять неприкосновенность возможно будет с тех экс-президентов, которые стали таковыми после вступления в силу поправок", - рассуждает один из отечественных юристов.

С этой точкой зрения категорически не согласился депутат Исхак Масалиев. По его словам, в Конституции от 2010 года четко сказано, что не имеют обратной силы только те законы, которые отягчают ответственность граждан.

- Формально основания для рассуждений есть, но дело в том, что если бы мы изменили закон, по которому раньше давали 10 лет, а сейчас стало 20 лет тюрьмы, то вот тогда он обратной силы не имеет. Мы сроки уголовной ответственности не ставим же. Мы меняем лишь процессуально-процедурную норму. Но раз такие разговоры продолжаются, то тогда я предложу во втором чтении придать этому закону обратную силу, - сказал Исхак Абсаматович.

Отметим, статус экс-президентов в Кыргызстане имеют Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева.