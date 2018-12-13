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В Кыргызстане растет строительный рынок

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- ВБ
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Общий объем валовой продукции строительства за январь-ноябрь 2018 года составил 124,4 млрд. сомов, тем самым увеличение составило 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В строительном комплексе отмечается увеличение объемов капитальных вложений. По итогам января-ноября 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 124,2 млрд. сомов и увеличился на 6,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Рост объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-ноябрем предыдущего года отмечен в большинстве видов деятельности, за исключением строительства объектов сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, гостиниц и ресторанов, информации и связи, а также образования.

Объемы инвестиций, финансируемые за счет внутренних источников, за этот период возросли на 19,9 %, а за счет внешних, напротив, снизились на 18,3 %.

В январе-ноябре текущего года основной объем (более 78 % от общего объема инвестиций) был направлен на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, транспортной деятельности и жилищное строительство.

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было положительным, и вклад в формирование ВВП составил 0,65 процентного пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 8,0 %


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URL: https://www.vb.kg/375484
Теги:
бюджет, инвестиции, правительство, строительство, Кыргызстан, электричество, Минэкономики
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