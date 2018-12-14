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Новорожденного выбросили на мусорную свалку в Оше

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- Оксана Гут
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13 декабря примерно в 2.40 в милицию поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне Оша найден труп новорожденного. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

По данным ведомства, мальчик был найден побирающимися на свалке среди привезенных недавно бытовых отходов .

Младенец на вид азиатской национальности был вместе с пуповиной завернут в женское платье, нижнее белье и уложен в картонную коробку.

По факту обнаружения трупа проводится расследование.

Тело малыша направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить его мать и причины смерти.


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URL: https://www.vb.kg/375493
Теги:
мусор, новорожденный, Ош, Кыргызстан, следствие, погиб ребенок, судмедэкспертиза, УВД
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Комментарии
Рик
14.12.2018, 11:38

Тупоголовые, аборт сделать раньше ну никак же?! Или предохраняются?

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312
14.12.2018, 12:28

бейби боксы решат проблему

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Ада
14.12.2018, 13:24

312

бейби боксы решат проблему

Абсолютно согласна с Вами и еще добавить хочу о введении урока полового просвещения для старшеклассников в школах

0
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