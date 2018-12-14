Новорожденного выбросили на мусорную свалку в Оше

13 декабря примерно в 2.40 в милицию поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне Оша найден труп новорожденного. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

По данным ведомства, мальчик был найден побирающимися на свалке среди привезенных недавно бытовых отходов .

Младенец на вид азиатской национальности был вместе с пуповиной завернут в женское платье, нижнее белье и уложен в картонную коробку.

По факту обнаружения трупа проводится расследование.

Тело малыша направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить его мать и причины смерти.