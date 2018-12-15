Погода
$ 69.73 - 69.90
€ 78.60 - 79.65

Депутат сомневается в законности возбуждения дела в отношении Бабанова

373  1
- Марина Осипова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева дали повод сомневаться в законности возбуждения уголовного дела в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова.

Об этом VB.KG заявил депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" Тынчтык Шайназаров, комментируя недавнее интервью Алмазбека Атамбаева, в котором он заявил, что договоренность с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым о закрытии уголовного дела в отношении Омурбека Бабанова, возбужденного в ходе президентских выборов в 2017 году, была достигнута еще в прошлом году.

Атамбаев отметил, что выступление Омурбека Бабанова в Оше, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела, было эмоциональным, но экспертизы доказали, что призывов к насильственному изменению конституционного строя и возбуждения национальной вражды в его словах не было. Также Атамбаев заявил, что в данной ситуации обманутым оказался Бабанов, и экс-президент чувствует себя виноватым.

- Заявления экс-президента дали повод сомневаться в части незаконности действий Омурбека Бабанова. Конечно, Атамбаев может высказывать свою точку зрения, но юридическую оценку должны давать правоохранительные органы. Только следователь, прокурор или судья могут сказать, виновен человек или нет, и могут принять процессуальное решение. Но слова Атамбаева дают повод сомневаться в законности возбуждения уголовного дела, - сказал Шайназаров.

Он отметил, что среди депутатов Жогорку Кенеша встал вопрос о необходимости рассмотрения вопроса относительно уголовного дела в отношении Омурбека Бабанова.

- Прошло больше года с момента возбуждения дела. Лично я бы хотел послушать представителей Генеральной прокуратуры и ГКНБ, узнать, что было сделано за этот год, на какой стадии находится следствие. Мы не имеем права давать оценку, принимать решение, виноват человек или нет, но мы имеем право получить достоверную информацию от тех лиц, кто непосредственно занимается этими вопросами. Однако сегодня депутаты проголосовали против рассмотрения данного вопроса, возможно, другие депутаты в будущем будут просить включить вопрос в повестку дня, и Жогорку Кенеш примет решение путем голосования, - добавил депутат.

Напомним, в 2017 году, еще при президенте Алмазбеке Атамбаеве Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера фракции "Республика - Ата Журт", обвинив его по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" и "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР. Основным поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации в микрорайоне "Амир-Тимур" в Оше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375512
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Тынчтыкбек Шайназаров, Генеральная прокуратура, ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело, экс-президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Айкын
15.12.2018, 12:27

Есть у нас известный автомобильный рынок. И все известно также, что владельцем его является «кандидат-птенец» Бабанов. Вокруг этого рынка есть 100 гектаров земли. Все участки на ней Бабанов записал на своих родственников.Эту землю каждый год засеивают различными сельхозкультурами, получая прибыль. Однако, стало известно, что Бабанов не выплатил трактористу ни копейки и со скандалом отправил его восвояси. Теперь этот бедолага, отпахавший на 100 гектарах земли впустую, без оплаты, не знает, как и чем кормить свою семью. Он ведь ничем больше не занимался. Честно работал и надеялся на достойную работу своего труда.Кроме этого поговаривают, что Бабанов не платит и своим домработникам. Многие недовольные работяг сетуют и говорят, что «у этого бизнесмена-политика совсем не осталось совести и человеческого сострадания». Или таким образом, Бабанов не выплачивая деньги за работу, пытается нажиться за счет этих бедных работяг?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  