Депутат сомневается в законности возбуждения дела в отношении Бабанова

Заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева дали повод сомневаться в законности возбуждения уголовного дела в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова.

Об этом VB.KG заявил депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" Тынчтык Шайназаров, комментируя недавнее интервью Алмазбека Атамбаева, в котором он заявил, что договоренность с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым о закрытии уголовного дела в отношении Омурбека Бабанова, возбужденного в ходе президентских выборов в 2017 году, была достигнута еще в прошлом году.

Атамбаев отметил, что выступление Омурбека Бабанова в Оше, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела, было эмоциональным, но экспертизы доказали, что призывов к насильственному изменению конституционного строя и возбуждения национальной вражды в его словах не было. Также Атамбаев заявил, что в данной ситуации обманутым оказался Бабанов, и экс-президент чувствует себя виноватым.

- Заявления экс-президента дали повод сомневаться в части незаконности действий Омурбека Бабанова. Конечно, Атамбаев может высказывать свою точку зрения, но юридическую оценку должны давать правоохранительные органы. Только следователь, прокурор или судья могут сказать, виновен человек или нет, и могут принять процессуальное решение. Но слова Атамбаева дают повод сомневаться в законности возбуждения уголовного дела, - сказал Шайназаров.

Он отметил, что среди депутатов Жогорку Кенеша встал вопрос о необходимости рассмотрения вопроса относительно уголовного дела в отношении Омурбека Бабанова.

- Прошло больше года с момента возбуждения дела. Лично я бы хотел послушать представителей Генеральной прокуратуры и ГКНБ, узнать, что было сделано за этот год, на какой стадии находится следствие. Мы не имеем права давать оценку, принимать решение, виноват человек или нет, но мы имеем право получить достоверную информацию от тех лиц, кто непосредственно занимается этими вопросами. Однако сегодня депутаты проголосовали против рассмотрения данного вопроса, возможно, другие депутаты в будущем будут просить включить вопрос в повестку дня, и Жогорку Кенеш примет решение путем голосования, - добавил депутат.

Напомним, в 2017 году, еще при президенте Алмазбеке Атамбаеве Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера фракции "Республика - Ата Журт", обвинив его по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" и "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР. Основным поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации в микрорайоне "Амир-Тимур" в Оше.