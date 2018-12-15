Мужчину обвинили в убийстве 5-летнего сына за плохое прочтение молитвы

Страшная трагедия разыгралась Казахстане. Там по подозрению в причастности к смерти пятилетнего пасынка задержали 22-летнего жителя Шымкента.

Предположительно, мужчина жестко избил мальчика за непослушание и неверное прочтение молитвы. Травмы оказались несовместимы с жизнью, ребенок скончался в больнице, передает Первый канал "Евразия".

Пятилетний мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него разрыв печени и селезенки, а также внутреннее кровотечение. Спасти малыша не удалось.

Жестокость, с которой отчим, вероятно, "наказал" пасынка, повергла в шок всех. Родные погибшего до сих пор не верят в произошедшее. Они утверждают, что мужчина всегда хорошо относился к ребенку.

По их словам, он хотел, чтобы мальчик увлекся религией и всячески навязывал ему это, но ребенок толком не понимал требований родителя.

Предполагают, что в тот вечер из-за неверно прочитанной молитвы мужчина набросился на мальчика с кулаками. Уже после нескольких ударов малыш потерял сознание.

По данным источника, 22-летний парень является уроженцем Атырауской области. Он обучается в медресе Шымкента, сообщает NUR.KZ.

Летом этого года он познакомился с женщиной, воспитывающей четверых детей. Вскоре мужчина переехал в дом к своей возлюбленной.

"С сентября этого года он стал реже посещать занятия. Возможно, потому что у него появилась семья, и он состоял в браке. Хотя говорил, что хочет продолжить обучение", - рассказал замдиректора медресе Бейбыт Отебаев.

Скончавшийся ребенок был самым младшим в семье. Старший учится в восьмом классе. В семье осталось трое детей.