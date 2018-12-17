Разорванные тела, сгоревшие машины. Жуткая авария близ Токмака (Видео 18+)

Сегодня, 16 декабря, на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт приблизительно в 16.00 произошла страшная авария - столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Ipsum.

Сначала была информация о 6 погибших, по уточненным данным - погибло трое. На данный момент уточненной информации о количестве пассажиров и пострадавших нет.

Незамедлительно на место ДТП выехали сотрудники и руководство УОБДД Чуйской области для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств.

"Друзья, пожалуйста, будьте осторожны! Соблюдайте ПДД, ведь они написаны кровью...", - призвал активист Болот Ибрагимов, первый опубликовавший информацию о трагедии.

Фото Болота Ибрагимова