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Разорванные тела, сгоревшие машины. Жуткая авария близ Токмака (Видео 18+)

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- Елена Цой
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Сегодня, 16 декабря, на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт приблизительно в 16.00 произошла страшная авария - столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Ipsum.

Сначала была информация о 6 погибших, по уточненным данным - погибло трое. На данный момент уточненной информации о количестве пассажиров и пострадавших нет.

Незамедлительно на место ДТП выехали сотрудники и руководство УОБДД Чуйской области для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств.

"Друзья, пожалуйста, будьте осторожны! Соблюдайте ПДД, ведь они написаны кровью...", - призвал активист Болот Ибрагимов, первый опубликовавший информацию о трагедии.

Фото Болота Ибрагимова


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URL: https://www.vb.kg/375524
Теги:
ДТП, погибшие, Токмак, Бишкек, Кыргызстан, авария
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