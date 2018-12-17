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Разорванные тела, сгоревшие машины. Жуткая авария близ Токмака (Видео 18+)

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- Елена Цой
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Сегодня, 16 декабря, на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт приблизительно в 16.00 произошла страшная авария - столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Ipsum.

Сначала была информация о 6 погибших, по уточненным данным - погибло трое. На данный момент уточненной информации о количестве пассажиров и пострадавших нет.

Незамедлительно на место ДТП выехали сотрудники и руководство УОБДД Чуйской области для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств.

"Друзья, пожалуйста, будьте осторожны! Соблюдайте ПДД, ведь они написаны кровью...", - призвал активист Болот Ибрагимов, первый опубликовавший информацию о трагедии.

Фото Болота Ибрагимова


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URL: https://www.vb.kg/375524
Теги:
ДТП, погибшие, Токмак, Бишкек, Кыргызстан, авария
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Комментарии
ЧГК
17.12.2018, 02:54

Видимо у кого-то из водителей были летние шины

0
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Атуш
17.12.2018, 05:51

Как навести порядок на дорогах, виноваты в основном таксисты, потому что, там анархия, каждый желающий может таксовать, сегодня купил машину, права, завтра уде на трассу и вот

0
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123
17.12.2018, 08:19

Нужно строить магистральные трассы с разделительным ограждением. Большинство лобовых столкновений происходят на трассах республиканского значения: Ош-Бишкек, Бишкек-Карабалта, Бишкек-Балыкчы (объездная дорога).

Только в Минтрансе на это наплевать, они берут взятки, и увеличивают внешний долг страны. 70% внешнего долга относится к реконструкции дорог.

+2
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Асхат
17.12.2018, 08:57

Виновата коррумпированная государственная система, которая не занимается должным образом за обеспечением безопасности и контролем. В стране беззаконие, никто ни за что не отвечает, все творят что хотят, отсюда и весь это беспредел на дорогах. Виновата коррупция! Виноваты власти страны! Надо установить в стране диктатуру закона, а не то, что сейчас творится - кто платит, тот и танцует. Это результат 25 лет коррупции в стране чудес!

+2
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FHC
17.12.2018, 09:36

Одно дело нарушители, из-за которых погибают невинные люди, другое дело дороги. Наши дороги не соответствуют элементарным стандартам безопасности. На трассах с большой скоростью движения должны быть отбойники. О горных участках дорог и говорить не приходится: постоянные крутые повороты и перевалы. Решением этих проблем должно стать изменение требований строительства дорог: увеличение количества полос, установка разделительных ограждений, строительство тоннелей и мостов на горных участках. Однако проблема нерешаема без больших денежных средств, к тому же, когда процветает коррупция.

+2
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123
17.12.2018, 09:40

страна превращаеться в Африку, где нет закона, тотальная коррупция и нищета

утром из дома выходишь, и не знаешь, вернешься ли домой живым и здоровым. госаппарат не работает  на интересы граждан, госаппарат работает на карман работающих там. медицина в ..опе, суды отпускают насильников и бандитов, зато сажают на 5 лет за банку огурцов, в таможне воруют миллиардами и их не трогают, минтранс строит дороги, где только растет статистика ДТП.

27 лет пальцем в ..опе ковыряются, но никаких изменений нет.  президенты приходят и уходят, единственная разница, то что они и их окружение становиться богаче и растет внешний долг. больше от них никакого толку...  

+2
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Тунгуч
17.12.2018, 10:39

Будущего нет..мы впереди планеты всей по патриотизму! Проводим флэшмобы, концерты, фестивали...и т.д...а реально взяться за дороги у нас нет денег..согласен с тем что надо ставить отбойники...профилактики ноль..аварии уменьшим. Только при условии что вся система безопастности будет работать от начала до конца...т.е от садика и школы...до водителей

+2
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Водитель
17.12.2018, 10:57

ЧГК

Видимо у кого-то из водителей были летние шины

Вот что маркетинг с людьми делает. Причем тут шины? Такие аварии происходят только из-за глупости водителей и превышения скорости.

+1
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самат
17.12.2018, 11:52

Сообщите имена погибших.

0
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ЧГК
17.12.2018, 13:42

Водитель

ЧГК

Видимо у кого-то из водителей были летние шины

Вот что маркетинг с людьми делает. Причем тут шины? Такие аварии происходят только из-за глупости водителей и превышения скорости.

Не маркетинг, видел Спринтер с летними покрышками и его тормозной путь на заиндевевшом асфальте недавно перед пешеходный переходом на ул. Киевской, там где Илбирс, он долго скользил и, в итоге, заехал на саму зебру. Обычный маршрутный спринтер, с людьми на борту. Снега, дождя не было.

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Один мудрец.
17.12.2018, 16:41

Ни кто не виноват не власть и не коррупция виноваты сами люди которые превышают скорость без ответственность губит все и всех.

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Али
17.12.2018, 17:50

Один мудрец.

Ни кто не виноват не власть и не коррупция виноваты сами люди которые превышают скорость без ответственность губит все и всех.

Точно сказано. Дебилы за рулем в естественном отборе. Жаль только, что из за них еще и невинные гибнут. 

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k2
17.12.2018, 18:17

Винноваты сами люди. праворульные авто обзор ограниченный. Спешим мы всегда. Моргаем другим уступи дорогу а сами нарушаем правила. По телефону разговариваем и водим машину. Обгоняем другие малые машины типа матиз и т.д. а сами на джипе типа мы крутые. Уважаемые автомобилисти у нас пропала культура вождения и взаимоуважения. Не будет культуры вождения и взаимоуважения будут аварии всегда. К сожелению это реальность.

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Асхат
17.12.2018, 18:28

Один мудрец.

Ни кто не виноват не власть и не коррупция виноваты сами люди которые превышают скорость без ответственность губит все и всех.

Всегда надо зреть в корень проблем. Виновата система, она устанавливает правила и следит за исполнением закконости. Власть должна заниматься профилактикой, чего нету.

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Асхат
17.12.2018, 18:59

Али

Один мудрец.

Ни кто не виноват не власть и не коррупция виноваты сами люди которые превышают скорость без ответственность губит все и всех.

Точно сказано. Дебилы за рулем в естественном отборе. Жаль только, что из за них еще и невинные гибнут. 

Почему таких дебилов нет в Германии? Потому что установлены жёсткие правила и законы, попробуй их нарушить, останешься без машины, прав и ещё в тюрьму посадят. Не посмотрят на статус, деньги и социальное положение. Вот о чём идёт речь.

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