Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.07 - 79.60

Китайский инвестор: Работать в Кыргызстане с местными жителями очень тяжело

163  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Работать с местным населением Кыргызстана и угодить ему крайне трудно. Что ни делай и как ни угождай - все не нравится. Об этом VB.KG рассказал китайский инвестор Ли Юнь.

По его словам, многие представители бизнеса Поднебесной, приходя в КР, пытаются строить бизнес честно, договариваться с местными жителями.

- Мы готовы работать в Кыргызстане, вкладываем сюда деньги. Всячески идем на контакт, заключаем инвестсоглашения. Единственное, у нас не получается добиться взаимопонимания с большей частью местных граждан, - считает китайский инвестор.

Ли Юнь отметил, что проблема в том, что правительство совершенно не защищает тех, кто вкладывает свой капитал в Кыргызстан.

- В итоге, вливая в экономику вашей республики по 50-100 млн долларов, мы иногда остаемся в убытке из-за конфликтов и требований недовольных кыргызстанцев и бездействия ваших властей. Конечно, среди китайских представителей есть те, кто пытается обойти закон. Но предвзятое отношение у граждан КР не только к ним, но и ко всем нам. Я не первый год работаю в вашей стране, многие в лицо мне говорят, что, "вас, китайцев, очень много в Кыргызстане". Но Китай – большая страна, она граничит со многими государствами, в том числе и с вашим. Почему же мы не должны рассматривать вас в качестве экономически интересного партнера? Однако пробиться через недовольство населения регионов даже добропорядочному и законопослушному инвестору бывает крайне трудно, а порой и невозможно. Мы пока пытаемся, - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375544
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, Китай, правительство, конфликт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  