Китайский инвестор: Работать в Кыргызстане с местными жителями очень тяжело

Работать с местным населением Кыргызстана и угодить ему крайне трудно. Что ни делай и как ни угождай - все не нравится. Об этом VB.KG рассказал китайский инвестор Ли Юнь.

По его словам, многие представители бизнеса Поднебесной, приходя в КР, пытаются строить бизнес честно, договариваться с местными жителями.

- Мы готовы работать в Кыргызстане, вкладываем сюда деньги. Всячески идем на контакт, заключаем инвестсоглашения. Единственное, у нас не получается добиться взаимопонимания с большей частью местных граждан, - считает китайский инвестор.

Ли Юнь отметил, что проблема в том, что правительство совершенно не защищает тех, кто вкладывает свой капитал в Кыргызстан.

- В итоге, вливая в экономику вашей республики по 50-100 млн долларов, мы иногда остаемся в убытке из-за конфликтов и требований недовольных кыргызстанцев и бездействия ваших властей. Конечно, среди китайских представителей есть те, кто пытается обойти закон. Но предвзятое отношение у граждан КР не только к ним, но и ко всем нам. Я не первый год работаю в вашей стране, многие в лицо мне говорят, что, "вас, китайцев, очень много в Кыргызстане". Но Китай – большая страна, она граничит со многими государствами, в том числе и с вашим. Почему же мы не должны рассматривать вас в качестве экономически интересного партнера? Однако пробиться через недовольство населения регионов даже добропорядочному и законопослушному инвестору бывает крайне трудно, а порой и невозможно. Мы пока пытаемся, - заключил он.