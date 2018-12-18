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В Чуйской области 69-летний мужчина нанес ножевые ранения 76-летнему

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- ВБ
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11 декабря 2018 года в ОВД Панфиловского района из территориальной больницы поступило сообщение о поступлении мужчины с множественными ножевыми ранениями.

По приезду следственно-оперативной группой опросить потерпевшего не представилось возможным, в связи с тем, что гр. А.А. был под наркозом и в тяжелом состоянии. Позже оперативники выяснили полные данные потерпевшего, им оказался гражданин А.А. 1942 года рождения, житель г.Кара-Балта Жайылского района Чуйской области.

По данному факту в ходе оперативно-розыскных мероприятий и входе рейда "Отработка" по горячим следам оперативниками ОВД Панфиловского района и мобильной группой по подозрению в совершении этого преступления задержан гр. З.Ш. 1949 года рождения, житель Чуйской области.

В настоящий момент Следственной службой ОВД Панфиловского района возбуждено уголовное дело по ст. 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. Задержанный водворен в ИВС. Все обстоятельство выясняются. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/375555
Теги:
ИВС, Кара-Балта, нападение, Панфиловский район, поножовщина, ранение, Чуйская область, Кыргызстан, больница
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