В Чуйской области 69-летний мужчина нанес ножевые ранения 76-летнему

11 декабря 2018 года в ОВД Панфиловского района из территориальной больницы поступило сообщение о поступлении мужчины с множественными ножевыми ранениями.

По приезду следственно-оперативной группой опросить потерпевшего не представилось возможным, в связи с тем, что гр. А.А. был под наркозом и в тяжелом состоянии. Позже оперативники выяснили полные данные потерпевшего, им оказался гражданин А.А. 1942 года рождения, житель г.Кара-Балта Жайылского района Чуйской области.

По данному факту в ходе оперативно-розыскных мероприятий и входе рейда "Отработка" по горячим следам оперативниками ОВД Панфиловского района и мобильной группой по подозрению в совершении этого преступления задержан гр. З.Ш. 1949 года рождения, житель Чуйской области.

В настоящий момент Следственной службой ОВД Панфиловского района возбуждено уголовное дело по ст. 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. Задержанный водворен в ИВС. Все обстоятельство выясняются. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.