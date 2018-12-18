Перед домом Атамбаева прошел митинг "апрелевцев"

В конце ноября перед домом экс-президента Алмазбека Атамбаева прошел митинг близких и родных погибших участников апрельской революции. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель общественного движения "Апрель баатырлары" Марат Мамбетов.

По его словам, митингующие выразили недовольство деятельностью экс-президента.

- Мы собрались возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Единственный вопрос, который нас интересовал – за что умирали апрелевские герои, - сказал он.

Вдова участника апрельских событий Алмазбека Абдразакова, сопредседатель общественного движения "Мекен шейиттери" Гульмира Абдылдаева также выразила свою поддержку прошедшему митингу.

- Я тоже хотела принять участие, но у меня не получилось. А так я всецело поддерживаю собравшихся на том митинге. Потому что очень много было обещано Атамбаевым и его командой и ничего не сделано. Вся страна слышала в свое время, какие они пенсии обещали, пособия для детей, зарплаты и так далее. Столько коррупции, столько вопиющих случаев. Разве ради этого умирали наши мужья, дети и отцы. Мы просто перестали верить в этого человека. Если подобная акция повторится, то я обязательно приму участие, - отметила она.

Кроме того, Абдылдаева напомнила про снайперов.

- Снайперам дали возможность выехать из страны. Я говорю о тех наемниках, о которых не раз говорил Бекназаров. В итоге, кроме Суталинова никого не наказали, - добавила она.