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Держатели банковских ячеек попадут в реестр. Кто именно - секрет

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- Оксана Гут
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Формирование реестра банковских счетов и ячеек, путем сбора личных данных их держателей, был ранее согласован с коммерческими банками. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Государственной службы финансовой разведки.

Более того, как было отмечено, этот вопрос решенный.

- Коммерческие банки обязаны предоставить ГСФР справочную информацию о своих клиентах в целях выполнения 43 рекомендации ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – прим. ред.), предусмотренной в отчете 4-го раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Он был утвержден 4 июля текущего года. Информацию об этом решение вы можете найти в свободном доступе. Что касается остального – это конфиденциальные данные, - пояснили в пресс-службе госоргана.

В ГСФР также не стали отвечать на вопрос, выступали ли представители комбанков против. Отметив только, что финразведка выполняет свои функции по противодействию финансирования террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.

За комментариями редакция VB.KG обратилась и в Национальный банк КР.

- Я могу только сказать, что любая информация, которая относится к банковской тайне, не должна разглашаться без причин, предусмотренных законодательством. К примеру в случае, если имеется определения суда. Не думаю, что госорган пошел бы на нарушение закона и нарушение банковской тайны. Возможно, данные запрашиваются по определенным делам, - высказалась официальный представитель НБКР Аида Карабаева.

Отметим, что президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев высказался в СМИ по поводу меры Финразведки крайне критично. Он заявил, что это требование противоречит Конституции, подрывает доверие к банковской системе и его нужно пересмотреть.

К слову, ГСФР попросила коммерческие банки заполнить форму №3 по всем клиентам и предоставить ее в электронном формате до 17 декабря 2018 года.

Отправили ли запрашиваемую информацию финансовые учреждения, неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/375570
Теги:
Анвар Абдраев, банковский сектор, коррупция, теневая экономика, Госслужба финразведки, терроризм, Кыргызстан, деньги, экономика, НБКР
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