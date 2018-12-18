Скандал с ячейками обрушит банковский рынок Кыргызстана?

Если будет создан прецедент по разглашению личных данных держателей банковских счетов и ячеек по просьбе кого-то ведомства - естественно из банков начнется отток денег. И люди будут опять хранить свои сбережения по старинке в чулках и подушках. Таким мнением с VB.KG поделился доктор экономических наук Асылбек Аюпов.

- Соответственно пойдет недоверие, капитализация банков резко упадет, и у них не будет источников выполнять свои функциональные обязанности. Участвовать в каких-то инвестиционных проектах, выдавать кредиты и т.д. Это скажется на всей экономики, на всех гражданах. От пенсионеров, которые хранят свои деньги на депозитных счетах до крупных вкладчиков, инвесторов, кто вкладывает большие суммы, занимается переводами. Большой вред будет нанесен банковской деятельности, если вот так вот вероломно вмешиваться в частную собственность под видом борьбы с нечистоплотными, - заявил Аюпов.

Он напомнил еще раз, что в Кыргызстане действует закон о банковской тайне. Согласно которому запрашивать данные о вкладах и их владельце можно только по представлению прокуратуры и решению суда.

- Если суд примет решение, что необходимо чью-то ячейку вскрыть или проверить чьи-то счета, насколько они связаны с криминалом, то тогда пожалуйста. В остальных случаях никто не имеет право вмешиваться в банковские дела. Вкладчик, конечно, имеет право потом подать в суд на нарушение закона, но это будет постфактум, - отметил экономист.

Ко всему он призвал соответствующие органы вовремя "ловить" нечистых на руку, больше работать по декларациям чиновников.

- Нужно проверять источники доходов: откуда дома, машины, стоимостью в сто-тысячу раз больше заработанной суммы, - заключил Асылбек Аюпов.