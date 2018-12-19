У Деда Мороза прихватило сердце прямо на детском утреннике. Он умер

Дед Мороз умер после новогоднего утренника в детском саду в российском Кемерово. Во время выступления мужчина почувствовал резкую боль в груди и буквально упал. Но еще был жив.

Дедушку отвели в кабинет директора, но там, сообщают местные СМИ, ему стало еще хуже. Мужчина скончался по дороге в больницу в машине Скорой помощи.

Деда Мороза изображал 67-летний пенсионер, он состоял в родительском комитете детского сада и активно участвовал в жизни малышей.

Утренник был организован для четырехлетних деток. Как им объяснили произошедшее со сказочным персонажем, неизвестно.