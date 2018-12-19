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Месторождение Макмал будет разрабатывать ОсОО "Мансон" Групп"

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- Виктория Григоренко
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В конкурсе по созданию совместного предприятия на базе филиала "Комбинат "Макмалзолото" приняли участие три компании: ОсОО "Мансон Групп", ОсОО "Шынкыйюан Фрунзе", ОсОО "Центральноазиатская Металлком". Об этом сообщили в ОАО "Кыргызалтын".

В ведомстве напомнили, что 14 декабря состоялось официальное вскрытие конвертов и презентации предложений участников.

- Были выбраны три компании: ОсОО "Мансон Групп", которая предложила финансирование полностью за счет собственных средств компании/учредителя в размере 75 млн долл. США, с учетом результатов геологоразведочных работ. Трудоустройство 1315 человек. Соотношения долей в совместном предприятии: доля ОАО "Кыргызалтын" - 30%, доля ОсОО "Мансон Групп" - 70%. Компания также предложила осуществлять ежегодные отчисления до ввода в эксплуатацию ЗИФ и\или ее модернизации, в размере десяти миллионов сомов. А со дня ввода в эксплуатацию ЗИФ размер ежегодных отчислений составит 2% от валового годового дохода совместного предприятия в фонд развития Тогуз-Тороуского района. Также "Мансон Групп" предложен комплекс мер по применению современных и экологически безопасных технологий разведки, разработки и переработки полезных ископаемых, - пояснили в "Кыргызалтыне".

Второй компанией стал ОсОО "Шынкыйюан Фрунзе":

- Им предложено финансирование полностью за счет собственных средств компании/учредителя в размере 34 млн долларов США. Со дня ввода в эксплуатацию ЗИФ размер ежегодных отчислений 1,5% от валового годового дохода совместного предприятия в фонд развития Тогуз-Тороуского района; Трудоустройство в проекте Макмал около 3000 человек. Соотношения долей в совместном предприятии: доля ОАО "Кыргызалтын" - 30%, доля компании - 70%. Плюс социальная инфраструктура, - отмечает ведомство.

Третьей компанией тогда стал ОсОО "Центральноазиатская "Металлком":

- Ей предложено финансирование полностью за счет собственных средств компании/учредителя в размере 69 млн. долларов США. Со дня ввода в эксплуатацию ЗИФ размер ежегодных отчислений 1,5% от валового годового дохода совместного общества в фонд развития Тогуз-Тороуского района. Соотношения долей в совместном предприятии доля ОАО "Кыргызалтын" - 30%, доля ОсОО Центральноазиатская "Металлком" - 70%. Трудоустройство до 1000 человек плюс социальная инфраструктура, - подчеркивает "Кыргызалтын".

17 декабря решением межведомственной комиссии победителем конкурса определен ОсОО "Мансон Групп", которое получило - 38,36 средних баллов.

- ОсОО Центральноазиатская "Металлком" - 34,14 баллов, ОсОО "Шынкыйюан Фрунзе" - 17,175 баллов. С победителем конкурса ОАО "Кыргызалтын" заключит инвестиционное соглашение о совместной деятельности в течение 30 календарных дней (декабрь/январь). При отказе победителя от заключения Соглашения ОАО "Кыргызалтын" имеет право заключить Соглашение с участником, следующим за ним. Гарантийный взнос победителя будет удержан со стороны организатора Конкурса - ОАО "Кыргызалтын".

Напомним, 1 сентября текущего года производство золота на месторождении "Макмал" было временно приостановлено до передачи инвестору.

Так как минерально-сырьевая база месторождения полностью истощена, дальнейшая работа являлась экономически нерентабельной и убыточной.

В связи с чем, в целях продления жизнедеятельности рудника, трудоустройства местного населения проведен конкурс в целях создания совместного предприятия на базе филиала "Комбинат "Макмалзолото".

Отметим, Макмал - самое старое и самое первое месторождение золота в Кыргызстане. Оно было запущено в 1986 году. Добывать руду, согласно технико-экономическим расчетам, планировалось в течение десяти лет. Отчисления комбината "Макмалзолото" на 95 процентов формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.


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URL: https://www.vb.kg/375584
Теги:
инвестиции, Китай, Макмал, Кыргызстан, деньги, Кыргызалтын
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