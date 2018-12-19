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Смертельное ДТП: легковушка влетела в грузовик. Погибли отец и сын

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- Оксана Гут
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18 декабря примерно в 23.00 на 24 км международной автодороги Ош-Исфана в районе села Осор Ноокатского района произошло смертельное ДТП. Легковая машина "Дэу Матиз" влетела в припаркованный на обочине из-за поломки грузовик "Вольво-ТН12". Об этом VB.KG сообщает пресс-служба УОБДД Ошской области.

В результате водитель легковушки житель Ноокатского района Ш. К. 1961 г.р. был доставлен в районную больницу, но вскоре от полученных травм скончался. Его отец Ш.С. 1932 г.р. находясь на заднем сидении авто, погиб на месте.

За рулем грузовика находился житель Баткенского района А.Н. 1971 г.р.

По факту аварии следственной службой Ноокатского РУВД проводятся все необходимые экспертизы. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375609
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, Ноокенский район, погибшие, экспертиза, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, следствие, судмедэкспертиза, авария
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Комментарии
222
19.12.2018, 17:28

Арты кайрылуу болсун...

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