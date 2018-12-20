На вымогательстве взятки попался очередной госслужащий

В межрайонный отдел ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакским районам и городу Жалал-Абад Жалал-Абадской области с заявлением обратился частный предприниматель гражданин "Т.Ж." в отношении технического надзирателя сельского округа "Кугарт" Сузакского района, который злоупотребляя своим положением вымогает денежные средства за подпись в акте ввода в эксплуатацию системы отопления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

18 декабря 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела при получении денежных средств в размере 20 тысяч сомов с поличным задержан технический надзиратель сельского округа "Кугарт" Сузакского района гражданин "А.М.".

В настоящее время Следственным управлением ГСБЭП ведется следствие.