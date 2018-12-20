Желающих ремонтировать центр "Кыргызстан" в ВДНХ Москвы не нашлось

Государственное предприятие дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" повторно объявило тендер на подрядные работы (ремонтно-реставрационные по внутренней части 1-й этап) по объекту культурного наследия - павильона №4 "Кыргызстан" ВДНХ, Москва. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Как уточнили VB.KG в Госпредприятии, прежний конкурс, объявленный 2 недели назад, признан несостоявшимся.

Напомним, ГП планирует потратить на реконструкцию торгово-выставочного павильона "Кыргызстан" 13 742 858,1 сомов. Правда, конкретный источник финансирования не указан. "Кыргыздипсервис" полагается на средства инвесторов или заемные деньги.

Победителю конкурса, который продлится до 21 декабря, предстоит выполнить демонтажные и монтажные работы: реконструировать устройство лестниц, стены перекрытия и утеплить их, установить систему отопления, вентиляцию, кондиционирование.

Летом прошлого года "Кыргыздипсервис" уже публиковал подобный конкурс. Тогда на реставрацию павильона по фасадной части планировалось потратить из бюджета 43 млн 790 тыс. 157 сомов.

Торгово-выставочный центр "Кыргызстан" расположен в павильоне №4 на ВДНХ в Москве (Россия). Последний был передан кыргызской стороне в 2010 году в аренду на 50 лет. Работает он в целях демонстрации экономических достижений и туристического потенциала Кыргызской Республики. Изначально предполагалось, что ТВЦ станет визитной карточкой нашей страны.