Незаконная вырубка деревьев в парке "Чон-Кемин" не подтвердилась

По распространенной информации в СМИ о том, что якобы вырубают молодые деревья на территории Кичи-Кеминского лесного хозяйства вблизи села Ак-Тюз, директором государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Абдыкалыком Рустамовым принято решение создать комиссию и с выездом на место проверить все обстоятельства.

Созданную комиссию возглавил директор Государственного природного парка "Чон-Кемин" Азаматом Абдрасуловым, с участием главного лесничего Кичи-Кеминского лесничества А. Имангазиевым, инженером А. Асранкул уулу, лесником села "Ак-Тюз" Ж. Марат уулу, сотрудником УВД Кеминского района С. Абдразаковым, депутатом Ак-Тюзского айылного аймака Э. Токталиевым и местного кенеша А. Тагайбековым. С выездом на место была проверена вся территория Государственного природного парка "Чон-Кемин". Незаконно порубленных молодых деревьев обнаружено не было.

Кроме того, члены комиссии хотели связаться с неким Хамидом, который выложил в интернет информацию с фотографиями о вырубке на этой территории молодых деревьев, но, к сожалению, он не отвечал на звонки.

В связи вышеизложенным, пресс-служба ГАООС и ЛХ просит граждан распространять в СМИ только достоверные информации и не будоражить людей сообщениями, не соответствующими действительности.