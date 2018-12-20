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Незаконная вырубка деревьев в парке "Чон-Кемин" не подтвердилась

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- ВБ
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По распространенной информации в СМИ о том, что якобы вырубают молодые деревья на территории Кичи-Кеминского лесного хозяйства вблизи села Ак-Тюз, директором государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Абдыкалыком Рустамовым принято решение создать комиссию и с выездом на место проверить все обстоятельства.

Созданную комиссию возглавил директор Государственного природного парка "Чон-Кемин" Азаматом Абдрасуловым, с участием главного лесничего Кичи-Кеминского лесничества А. Имангазиевым, инженером А. Асранкул уулу, лесником села "Ак-Тюз" Ж. Марат уулу, сотрудником УВД Кеминского района С. Абдразаковым, депутатом Ак-Тюзского айылного аймака Э. Токталиевым и местного кенеша А. Тагайбековым. С выездом на место была проверена вся территория Государственного природного парка "Чон-Кемин". Незаконно порубленных молодых деревьев обнаружено не было.

Кроме того, члены комиссии хотели связаться с неким Хамидом, который выложил в интернет информацию с фотографиями о вырубке на этой территории молодых деревьев, но, к сожалению, он не отвечал на звонки.

В связи вышеизложенным, пресс-служба ГАООС и ЛХ просит граждан распространять в СМИ только достоверные информации и не будоражить людей сообщениями, не соответствующими действительности.


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URL: https://www.vb.kg/375624
Теги:
экология, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, вырубка деревьев
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Комментарии
Читатель
20.12.2018, 14:08

Ну так такие вырубки никогда и не проходят без ведома самих лесхозов. Явно там есть заинтересованное лицо или просто крыса.  Сначала сообщили лесорубам чтобы те сматывались, а потом проверку устроили.  Пока есть деревья, наши бараны будут их рубить. Кочевники никогда не ценили флору.

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