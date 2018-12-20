Правительство предлагает законопроект о поэтапном проектировании

Правительство Кыргызской Республики одобрило и направило на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере строительства".

Инициирование данного законопроекта обусловлено тем, что в строительной отрасли имеется ряд нерешенных проблемных вопросов.

Строительство как важная и мультиспекторная отрасль определяет темпы развития экономики страны. Юридические лица, которые ведут деятельность в строительной отрасли сталкиваются с проблемами согласования проектной документации при строительстве комплексов ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, дымовых труб, башен, мостов, тоннелей, подземных и наземных переходов, магистральных трубопроводов и газопроводов, международных аэропортов, железнодорожных вокзалов, магистральных железных дорог.

При проектировании объекта и внесении на государственную экспертизу для оценки ее соответствия, заказчик предоставляет проект целиком в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252. В случаях с объектами более масштабного характера, время проведения экспертизы значительно увеличивается, так как проект несет в себе несколько строений, которые целиком составляют один целый комплекс.

Строительство промышленных объектов путем совмещения процессов проектирования и строительства, с учетом очередности строительства и пусковых комплексов (поэтапно) сократит время и предоставит возможность запустить промышленный объект раньше времени.

Следует отметить, что в настоящее время из-за отсутствия подобной нормы тормозится строительство объектов Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

В связи с утратой силы Временного положения о параллельном проектировании и строительстве объектов на территории Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 июля 2015 года № 493, получение разрешительных документов на строительство объектов требует весьма значительных временных затрат, реализация и завершение проектов в рамках Межправительственных соглашений затягивается и в установленные сроки соответствующие объекты в эксплуатацию не вводятся.

Для реализации инвестиционных проектов, имеющих значение в республиканском масштабе, из-за сжатых сроков реализации подрядчикам необходима возможность поэтапного проектирования и строительства.

С учетом анализа предыдущего опыта внедрения параллельного проектирования и строительства и максимальным учетом мнений всех заинтересованных сторон, концепция поэтапного проектирования и строительства стала оптимальным вариантом регулирования вопросов проектирования и строительства.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", настоящий законопроект 18 октября 2018 года был размещен на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики для проведения общественного обсуждения. По результатам общественного обсуждения были учтены предложения Союза строителей Кыргызской Республики.