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Некие однопартийцы Сапара Исакова выступили с обвинением в адрес ГКНБ

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- ВБ
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Штаб СДПК разослал сообщение, в котором говорится следующее:

"Мы, однопартийцы Сапара Джумакадыровича Исакова возмущены сознательным передергиванием фактов в заявлении пресс-службы ГКНБ КР по делу члена Политсовета СДПК, бывшего премьера КР Сапара Исакова. Пресс-служба ГКНБ обманывает людей, заявляя, что модернизация ТЭЦ и авария, "последствия которой почувствовали тысячи горожан", каким-то образом связаны, и виноват в этом Исаков. Между тем, и парламентской комиссии, и другим компетентным органам удалось однозначно установить, что авария на ТЭЦ Бишкека произошла в старой ее части. Кто персонально в ней виноват, сейчас выясняет Первомайский суд, но по этому делу Сапар Исаков не проходит ни как подсудимый, ни даже как свидетель. К аварии он не имеет никакого отношения, и такое обвинение ему не предъявлялось. В нынешних обстоятельствах заявление ГКНБ может быть расценено как прямое давление на проходящий суд по аварии. Сваливание в одну кучу модернизации ТЭЦ и аварии - это просто попытка вести в заблуждение населения Кыргызстана.

Подобные заявления однозначно свидетельствуют о том, что обвинение, предъявленное Сапару Исакову в июне месяце, политически мотивированное. За все время нахождения бывшего премьер-министра в СИЗО ГКНБ с ним не проводились какие-либо следственные мероприятия. Это может говорить лишь об одном – у следствия нет доказательств вины Сапара Исакова".

Накануне пресс-служба ГКНБ заявила, что в ходе следствия добыты неопровержимые доказательства коррупционных деяний С.Исакова. Наряду с этим есть доказательства того, что С.Исаков замешан в ряде других коррупционных схем. По этим фактам уже начались проверки.

Примечательно, что под сегодняшним сообщением штаба СДПК в защиту Исакова, несмотря на отсылку к "однопартийцам" экс-премьер-министра, нет ни одной фамилии или подписи. Кто именно те, кто сегодня встал на защиту сторонника экс-президента Атамбаева, неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/375651
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, ГКНБ, СДПК, коррупция, правительство, Кыргызстан, политика, безТЭЦ, следствие, СДПК без Атамбаева, уголовное дело, авария, экс-президент
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