Погода
$ 69.76 - 69.90
€ 79.40 - 80.27

Текебаева пришли поздравить с юбилеем политики. В том числе и члены СДПК

643  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Члены депутатской фракции "Ата Мекен" и другие политические и общественные деятели посетили в больнице лидера партии Омурбека Текебаева, чтобы поздравить его с 60-летним юбилеем. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, все они тепло поздравили главного "атамекеновца" с юбилеем. Видео об этом опубликовал на своей странице юрист Искен Афиджанов.

- Пришли Феликс Кулов, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Роза Отнубаева, Темир Сариев, Осмонакун Ибраимов, Абдыганы Эркебаев, Чыныбай Турсунбеков, Алтынбек Сулайманов, Курманкул Зулушев, Эдиль Байсалов и другие общественные деятели, - перечислил народный избранник.

На этой встрече лидер "Ата Мекена" прокомментировал высказывание экс-президента Атамбаева, который в своем последнем интервью заявил, что в отношении Текебаева в свое время лучше было бы действовать не по закону.

- Многие думают, что Алмазбек Атамбаев сожалеет о моем аресте, но я по-другому это понимаю. Атамбаев сожалеет о поднявшемся рейтинге Текебаева. Вместо этого, думает он, надо было бы как Салянову, Чудинова или Ташиева оштрафовать. Но судьба по-своему распорядилась, - сказал Текебаев

Напомним, ранее сообщалось, что члены Ата Мекена сегодня на юбилей Текебаева готовятся провести ряд мероприятий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375687
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Темир Сариев, Феликс Кулов, Чыныбай Турсунбеков, Эдиль Байсалов, Ата Мекен, юбилей, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  