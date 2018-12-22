Текебаева пришли поздравить с юбилеем политики. В том числе и члены СДПК

Члены депутатской фракции "Ата Мекен" и другие политические и общественные деятели посетили в больнице лидера партии Омурбека Текебаева, чтобы поздравить его с 60-летним юбилеем. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, все они тепло поздравили главного "атамекеновца" с юбилеем. Видео об этом опубликовал на своей странице юрист Искен Афиджанов.

- Пришли Феликс Кулов, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Роза Отнубаева, Темир Сариев, Осмонакун Ибраимов, Абдыганы Эркебаев, Чыныбай Турсунбеков, Алтынбек Сулайманов, Курманкул Зулушев, Эдиль Байсалов и другие общественные деятели, - перечислил народный избранник.

На этой встрече лидер "Ата Мекена" прокомментировал высказывание экс-президента Атамбаева, который в своем последнем интервью заявил, что в отношении Текебаева в свое время лучше было бы действовать не по закону.

- Многие думают, что Алмазбек Атамбаев сожалеет о моем аресте, но я по-другому это понимаю. Атамбаев сожалеет о поднявшемся рейтинге Текебаева. Вместо этого, думает он, надо было бы как Салянову, Чудинова или Ташиева оштрафовать. Но судьба по-своему распорядилась, - сказал Текебаев

Напомним, ранее сообщалось, что члены Ата Мекена сегодня на юбилей Текебаева готовятся провести ряд мероприятий.