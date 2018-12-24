Правительством утверждена программа по развитию экспорта

В целях повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 декабря 2018 года утверждены Программа Правительства по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы и План мероприятий по ее реализации.

Программа ориентирована на принятие мер по увеличению объемов экспорта продукции секторов, которые имеют наивысший экспортный потенциал: швейная отрасль, переработанная плодоовощная продукция, молочная отрасль, зеленое и инновационное приборостроение. В Программу также включены три кросс отраслевых направления – доступ к финансам, стимулирование экспорта и инфраструктура качества.

Ожидается, что реализация Программы будет способствовать росту объемов экспорта в 2 раза к 2023 году путем диверсификации рынков сбыта и развития конкурентоспособных отраслей, интегрированных в региональную и глобальную цепочки добавленной стоимости.

В целом, успешная реализация Программы окажет положительный эффект на экономический рост страны (рост ВВП, приток инвестиций в страну), повышение занятости населения (создание рабочих мест), улучшение платежного баланса (приток капитала в страну, улучшение торгового баланса страны).

Работа, запланированная в рамках реализации мероприятий Программы, будет проводиться министерствами и ведомствами КР в пределах средств, предусмотренных на их текущую деятельность, а также за счет привлечения дополнительных бюджетных средств и технической помощи донорских организаций.