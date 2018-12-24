Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 79.22 - 79.93

Правительством утверждена программа по развитию экспорта

92  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 декабря 2018 года утверждены Программа Правительства по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы и План мероприятий по ее реализации.

Программа ориентирована на принятие мер по увеличению объемов экспорта продукции секторов, которые имеют наивысший экспортный потенциал: швейная отрасль, переработанная плодоовощная продукция, молочная отрасль, зеленое и инновационное приборостроение. В Программу также включены три кросс отраслевых направления – доступ к финансам, стимулирование экспорта и инфраструктура качества.

Ожидается, что реализация Программы будет способствовать росту объемов экспорта в 2 раза к 2023 году путем диверсификации рынков сбыта и развития конкурентоспособных отраслей, интегрированных в региональную и глобальную цепочки добавленной стоимости.

В целом, успешная реализация Программы окажет положительный эффект на экономический рост страны (рост ВВП, приток инвестиций в страну), повышение занятости населения (создание рабочих мест), улучшение платежного баланса (приток капитала в страну, улучшение торгового баланса страны).

Работа, запланированная в рамках реализации мероприятий Программы, будет проводиться министерствами и ведомствами КР в пределах средств, предусмотренных на их текущую деятельность, а также за счет привлечения дополнительных бюджетных средств и технической помощи донорских организаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375708
Теги:
ВВП, инвестиции, правительство, экспорт, импорт, Кыргызстан, Минэкономики, Мухамметкалый Абулгазиев, Олег Панкратов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  