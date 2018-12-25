Отунбаева попросила Жээнбекова помиловать Текебаева

Президент переходного периода Роза Отунбаева ходатайствует перед Сооронбаем Жээнбековым о помиловании Омурбека Текебаева. Копию обращения к главе государства распространил Фонд Инициатив Розы Отунбаевой:

События последнего времени подтверждают, что Омурбек Чиркешович Текебаев был и остается одним из самых выдающихся политиков в новейшей истории Кыргызстана, который в качестве народного депутата практически всех каденций парламента внес неоценимый вклад в становление и развитие демократических преобразований в CTpaHev В 2017 году он был осужден по навету иностранного мошенника и неправосудно приговорен к лишению свободы режимом А.Атамбаева. Прошедший суд на всех трех инстанциях убедил общество в полной несостоятельности предъявленного обвинения. Всей общественности изначально было ясно, что это политический заказ. Омурбек Текебаев, будучи лидером фракции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, открыто выступал с трибуны парламента с резкой и последовательной критикой Алмазбека Атамбаева и его ближайшей команды. Именно поэтому, из личной мести Атамбаевым был запущен весь судебно-силовой механизм на опорочивание и осуждение Омурбека Текебаева.

С Вашим вступлением на пост Президента Кыргызской Республики преступления прежнего режима, о которых заявлял О.Текебаев, в числе многих других подтверждаются целым рядом уголовных дел, как расследуемых, так и вновь возбуждаемых правоохранительными органами. Но справедливость государственного управления состоит как в наказании виновных, так и в восстановлении прав невиновных.

Сфабрикованное против Омурбека Чиркешовича уголовное дело уже навсегда вошло в историю, как самый тяжкий прецедент попрания фундаментальных принципов правосудия и незаконного осуждения невиновного человека! Этот циничный акт несправедливости останется несмываемым позором правления А.Атамбаева.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, ходатайствую перед Вами о помиловании Текебаева Омурбека Чиркешовича.

Закон Кыргызской Республики "Об общих принципах амнистии и помилования" (статьи 14, 15, 17ч.1п.2, 21, 22, 23) предусматривает, что помилованы могут быть любые осужденные лица, включая осужденных за тяжкие государственные преступления, осужденных на пожизненное лишение свободы и особо опасных рецидивистов. При этом закон не обуславливает помилование признанием вины и покаянием. Закон не обязывает главу государства решать вопрос о помиловании исключительно на основании личного ходатайства осужденного. Так, в статье 14 Закона сказано, что помилование осуществляется "как правило, по личным ходатайствам осужденных". Статья 21 воспроизводит эту же норму, но указывает на то, что при помиловании принимаются во внимание не только характеризующие данные, но "личность осужденного и другие обстоятельства". Следовательно, законодатель в соответствии с Конституцией исходил из общепринятой международно-правовой дефиниции института помилования, как правомочия всенародно избранного главы государства, не подлежащего ограничению законодательными и иными условиями. Таким образом, глава государства вправе помиловать осужденного без его личного ходатайства, если его личность и заслуги, а также другие уважительные обстоятельства дают для этого основания. Статья 22 Закона определила, что помилованы могут быть даже те осужденные, которые совершили особо опасный рецидив преступлений и не встали на путь исправления, но имеются "заслуживающие внимания обстоятельства или ходатайства депутатов Жогорку Кенеша".

Уважаемые Иса Шейшенкулович, Алтынбек Турдубаевич, Алмазбек Баатырбекович, Жыргалбек Куручбекович,

Бакыт Эргешович, Алмамбет Насырканович!

Прошу Вас, как руководителей политических организаций в парламенте - лидеров фракций Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва, поддержать мою инициативу и присоединиться к ней, подписавшись под настоящим ходатайством!

Роза Отунбаева Экс-Президент Кыргызской Республики