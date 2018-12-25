Как обеспечивается пожарная безопасность на крупнейших рынках страны?

С обретением независимости и на протяжении многих лет рынки были чуть ли не основным источником дохода для вмиг обнищавших кыргызстанцев. Учителя, врачи, бывшие научные сотрудники были вынуждены постигать азы торговли, прохождения таможенных препон, изучать торговую географию – Турция, Китай, Индия, Пакистан…

Прошло время, и уровень взаимоотношений между всеми участниками торговли изменился, вырос. Собственно, как и подход владельцев рынков к вопросам обеспечения функциональности работы.

Этому способствовало и вступление Кыргызстана в Таможенный и Евразийский экономический союзы. Буквально до недавнего времени торговые площадки были источником опасности, в т.ч. пожарной. И чего только не предпринимали владельцы торговых площадок – штрафы, запреты, угрозы. Но опасность все же сохранялась.

Сейчас же с евразийскими стандартами безопасности меняется и логистика, обеспеченность финансовыми, трудовыми ресурсами. И, например, на том же рынке "Дордой" идут значительные изменения. Так, вокруг рынка построены новые асфальтированные стоянки, внутри рынка асфальт заменен брусчаткой, контейнеры покрашены в брендовые цвета "Дордоя", построена сеть ливневых стоков, рассказали VB.KG в профсоюзе торговцев рынка "Дордой".

И, пожалуй, немаловажный момент, если не один из самых главных - в целях безопасности была проведена дорогостоящая работа по переводу воздушной линий 110 кВ в подземный безопасный кабель. Такая работа в Кыргызстане была проведена впервые – с привлечением высококлассных специалистов из России.

А на сегодняшний день проводится замена внутренней проводки рынка на самонесущий изолированный провод, который обеспечивает все современные требования безопасности и предотвращения технических и коммерческих потерь. Такие работы также производятся на рынках КР впервые. И, конечно, другим торговым площадкам стоит позаимствовать такие новшества у "Дордоя". Тут уж не до конкуренции.

Нужно ли говорить, что владельцы торговых точек, зная, что находятся в безопасности, будут уверены в своем положении, своем будущем, и будут только наращивать свои торговые мощности.

Безусловно, подчеркивают в профсоюзе, это то, к чему должна стремиться каждая торговая площадка.