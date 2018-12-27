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Мать, выбросившая младенца на мусорную свалку, еще не найдена

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- Оксана Гут
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Родители новорожденного, найденного мертвым 13 декабря на мусорном полигоне Оша, еще не найдены. Также не установлено место, откуда тело младенца было привезено вместе с бытовыми отходами. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

В ведомстве отметили, что назначенные экспертизы, в том числе по установлению матери малыша и причин его смерти, пока результатов не дали. Следствие продолжается.

Как стало известно, по факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по ст. 100 "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК КР.

Статья гласит: Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.


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URL: https://www.vb.kg/375794
Теги:
мусор, новорожденный, Ош, Кыргызстан, следствие, погиб ребенок, уголовное дело, судмедэкспертиза, убийство ребенка, УВД
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