Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.25 - 79.95

В КНУ присвоили деньги, сданные студентами на изготовление дипломов

249  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики, по факту присвоения отдельными должностными лицами Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына (далее - КНУ) денежных средств, собранных со студентов в целях возмещения расходов за изготовленные и выданные дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании.

Установлено, что сбор денежных средств с выпускников КНУ осуществлялся по факультетам ответственными лицами, определенными в приказах Ректора КНУ. В последующем, денежные средства сдавались заведующей отделом по

подготовке и выпуску документов КНУ Н.Е.

Так, согласно сведениям о количестве выпускников КНУ (5 785 человек) и оплате ими денежных средств, за период 2016-2018 годы, предоставленным 22 факультетами, собрано более 2 млн. 300 тыс. сомов. При этом Н.Е. в ОАО "У.Н." и ОсОО "Ш.С." была оплачена сумма 875 тыс. сомов. Остальная сумма более 1 млн.424 тыс. сомов была присвоена Н.Е. и другими лицами. Недостача (присвоение) денежных средств также подтверждается актом Счетной палаты Кыргызской Республики, а также заключением комиссии КНУ.

В результате противоправных действий грубо нарушены требования Положения "О порядке изготовления, оплаты, хранения, выдачи и учета документов об образовании государственного образца", а государству нанесен материальный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело для организации расследования направлено в СО УГСБЭП по городу Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375801
Теги:
вуз, коррупция, кража, образование, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, КНУ, прокуратура, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  