В КНУ присвоили деньги, сданные студентами на изготовление дипломов

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики, по факту присвоения отдельными должностными лицами Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына (далее - КНУ) денежных средств, собранных со студентов в целях возмещения расходов за изготовленные и выданные дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании.

Установлено, что сбор денежных средств с выпускников КНУ осуществлялся по факультетам ответственными лицами, определенными в приказах Ректора КНУ. В последующем, денежные средства сдавались заведующей отделом по

подготовке и выпуску документов КНУ Н.Е.

Так, согласно сведениям о количестве выпускников КНУ (5 785 человек) и оплате ими денежных средств, за период 2016-2018 годы, предоставленным 22 факультетами, собрано более 2 млн. 300 тыс. сомов. При этом Н.Е. в ОАО "У.Н." и ОсОО "Ш.С." была оплачена сумма 875 тыс. сомов. Остальная сумма более 1 млн.424 тыс. сомов была присвоена Н.Е. и другими лицами. Недостача (присвоение) денежных средств также подтверждается актом Счетной палаты Кыргызской Республики, а также заключением комиссии КНУ.

В результате противоправных действий грубо нарушены требования Положения "О порядке изготовления, оплаты, хранения, выдачи и учета документов об образовании государственного образца", а государству нанесен материальный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело для организации расследования направлено в СО УГСБЭП по городу Бишкек.