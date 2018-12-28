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Матраимов занимается бизнесом и личными делами

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- Виктория Григоренко
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Как заявила VB.KG представитель Раима Матраимова Татьяна Карыжинская, после сегодняшнего решения суда, которое вступает в силу с момента оглашения, ее доверитель уже имеет право на восстановление в должности.

- Но когда Раим ко мне обратился, его целью было доказать, что увольнение является незаконным и по надуманным обстоятельствам. Он обратился в суд для восстановления своей чести и достоинства. Ведь человек 20 лет проработал в это отрасли. Прошел карьерный путь от простого инспектора до заместителя таможенной службы. Причем за это время у него нет ни одного взыскания! Примечательно, что незадолго до увольнения у него в личном деле стоит поощрение. То есть мы не только говорим об отсутствии дисциплинарных взысканий, а напротив, о благодарности за работу, - подчеркнула Карыжинская.

И вдруг его увольняют по причине, которую в суде никто не может толком объяснить – "несоответствие его деятельности политическим решениям", отмечает адвокат Матраимова.

- Но у нас есть Конституция, основы которой никто не отменял. В ней четко написано, что никто не может быть уволен без наличия весомых оснований. А мой доверитель хотел доказать, что те основания, которые указывают как повод для его снятия с должности, надуманы. К тому же, после недавнего выступления Алмазбека Атамбаева все услышали, как он открытым текстом заявил, что приказал уволить моего доверителя, - пояснила Карыжинская.

Пока Раим Матраимов занимается бизнесом и собственными делами, говорит адвокат.

- Он действует только в правовом русле и по закону, - добавила Татьяна Карыжинская.

Напомним, Бишкекский горсуд принял решение восстановить в должности экс-замглаву ГТС. Однако правительство с вердиктом судебного органа не согласно и уже заявило о надзорной жалобе и апелляции в Высшую инстанцию по обжалованию данного решения.


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URL: https://www.vb.kg/375827
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Верховный суд, правительство, суд, Кыргызстан, политика, Раимбек Матраимов, таможня, ГТС
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