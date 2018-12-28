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Чем займутся депутаты после праздника, и почему выйдут на работу 14-го?

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- Оксана Гут
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Накануне на пленарном заседании депутаты Жогорку Кенеша решили, что выйдут на работу (не все, конечно) только 14 января. Мол, с 1 по 7 число - законные продолжительные каникулы, утвержденные правительством, а с 8 по 11 января они будут работать с избирателями в регионах.

Практика не нова, периодически парламентариям после нескольких дней отдыха дается неделя для того, чтобы якобы показаться народу. Но, как показывает та же практика, большинства нардепов регионы и области у себя не видели. Хотя, возможно, слуги народа встречаются с очень узким, избранным кругом населения...

Редакция VB.KG решила не гадать и спросить у самих депутатов (кто доступен в эти предновогодние дни), где и с какой целью они проведут эти три "неучтенных" дня в новом году.

Депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева

- Самая главная функция депутатов – представительская, потом уже законодательная, контрольная. Мы постоянно должны с людьми быть. Потому что все законы берутся из жизни. Мы встречаемся с жителями, которые жалуются на настоящие проблемы. А что здесь сидеть? Даже если поехать в субботу или воскресенье, то никого не соберешь, - высказала свое мнение нардеп на счет "неформальных каникул".

Депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев

- Мы всегда встречаемся с избирателями, не только в эту неделю. Это хорошо - услышать их голоса, их проблемы.

Депутат от фракции СДПК Азамат Арапбаев

- Я уже в регионах. И не нужно считать это каникулами, это тоже работа. И очень важная, потому что сидя здесь, в центре Бишкека, можно не услышать многих проблем.

Депутат от фракции СДПК Иса Омуркулов

- Я обязательно поеду в регионы, могу сказать, что уже 3 января там буду. Знаете, приятно просто побеседовать с избирателями. Многие хотят нас увидеть, поздороваться, пожелать удачи. Народ беспокоит вопрос по сохранению стабильности в стране, об этом они нам говорят.

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев

- Я с 8 января не поеду по регионам, думаю, чуть позже. А неделя для встреч с электоратом, конечно, нужна. Это по закону мы делать обязаны. Но не все имеют равные возможности. Многие молодые депутаты поедут, будут рассказывать об итогах года и проводить поздравительные мероприятия, чаепитие, если есть возможность.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Аида Исмаилова

- У меня все дни распланированы, нужно провести общественные обсуждения по пастбищным землям, пригласить представителя правительства на встречу с жителями Каракола. Также обсудить вопросы по тарифам на электроэнергию. У меня каникул нет, я вообще не ощущаю праздничные дни. Но и жесткого регламента не придерживаюсь. Если мне нужно решить вопросы электората, то просто еду. Для этого есть один день в неделе свободный. Вот у меня заседание комитета в понедельник, среда-четверг – пленарное заседание, пятница – фракция. Так вот, в этот вторник, например, я посетила три айыл окмоту Джети-Огузского района и потом еще встретилась с жителями Каракола. Выехала в 4 утра, приехала в 2 ночи, но справилась же за 1 день. Поэтому, конечно, не обязательно выделять целую неделю на встречи с избирателями.


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URL: https://www.vb.kg/375828
Теги:
Азамат Арапбаев, Айнуру Алтыбаева, Баткенская область, Иса Омуркулов, Исхак Масалиев, Кожобек Рыспаев, Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, Нарынская область, Новый год, Ошская область, Таласская область, Чуйская область, Аида Исмаилова, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Отпуск
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