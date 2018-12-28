Адреса, где еще будут стоять камеры по проекту "Безопасный город"

Как уже ранее сообщала редакция VB.KG, в Кыргызстане установлены первые камеры по проекту "Безопасный город", сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.
Сегодня на перекресте улиц Советская/Боконбаева уже развернут комплекс фото- и видеофиксации "Автопатруль" (ПК) в составе измерительных и обзорных камер.
"Передвижной комплекс фиксирует превышение скорости движения и выезд на полосу встречного движения. Согласно государственному контракту ПК работает 8 часов днем. В ночное время, во избежание ситуаций, когда водители могут, увидев ПК, испугаться, резко затормозить, создать аварийные ситуации, данный технический комплекс работать не будет", - пояснил представитель концерна "Вега" Александр Пьявкин.
Он уточнил, что "измерительные камеры" производят фиксацию нарушений и определяют государственный регистрационный знак автомобиля.
"Обзорная камера делает общий вид перекрестка для того, чтобы были доказательные материалы при вынесении постановления", - добавил представитель концерна.
Александр Пьявкин пояснил, что в настоящее время камеры работают в тестовом режиме, они определяют государственный регистрационный знак автомашины и семь типов нарушений на перекрестке.
"Камеры обзорные и измерительные работают от электричества, и в случае, если перекресток будет обесточен, то системой предусмотрен блок бесперебойного питания на 60 минут", - дополнил он.
Как ранее сообщали в Госкомитете информационных технологий, на рубежах за городом будут установлены комплексы фото- и видеофиксации "Призма". По данным ведомства, в настоящее время в тестовом режиме работают уже два рубежа - в селе "Лебединовка" и у АЗС "Газпром" на 10-м километре трассы Бишкек - Торугарт.
"Питание комплекса обеспечивается солнечной батареей и аккумулятором. Батарея достаточно крупная, ее размер рассчитан четко в соответствии с необходимостью энергопотребления для данной местности и солнечной активностью. Комплекс работает в обе стороны, кронштейн выведен так, чтобы обеспечивался контроль всех четырех полос – по встречному и попутному направлениям", - рассказал Александр Пьявкин.
В соответствии с условиями государственного контракта, первый этап проекта "Безопасный город", в составе 10 перекрестков и 17 рубежей за городом, будет запущен в боевую эксплуатацию 12 февраля 2019 года.
Перекрестки:
Жибек Жолу - Молодая Гвардия
Чуй - Ю.Фучика
Чуй - Бейшеналиева
Жибек Жолу - Ю.Фучика
Чуй - Молодая Гвардия
Боконбаева - Абдрахманова
Жибек Жолу – Абдрахманова
Чуй - Курманжан Датка
Московская - Абдрахманова
М.Горького - 7-Апрель
Путепровод по ул. Байтик Баатыра город Бишкек
Путепровод по пр. Манаса город Бишкек
Рубежи:
Бишкек-Ош 61 км
Бишкек-Ош 64 км возле НПЗ "Джунда"
Бишкек-Ош 71,5 км село Бекитай
Бишкек-Ош 74,5 км село Боксо Жал
Бишкек-Ош 78 км село Сосновка
Бишкек-Ош 146,3 км
Бишкек-Ош 149 км
Бишкек-Ош 153 км
Бишкек-Торугарт 7,6 км село Лебединовка, на пересечении ул. Боконбаева-Победы
Бишкек-Торугарт 10,300км село Новопокровка, ул. Ленина возле д.378
Бишкек-Торугарт 12,900 км село Новопокровка, ул. Ленина 196 (перес.ул.Крупская)
Бишкек-Нарын-Торугарт 9 км возле АЗС "Газпром"
Бишкек-Нарын-Торугарт 13км кольцевая ГЭС-5
Бишкек-Нарын-Торугарт 58 км возле кафе "Гавайи"
Бишкек-Нарын-Торугарт 105 км поворот на село Нур