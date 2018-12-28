Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.42 - 80.47

Адреса, где еще будут стоять камеры по проекту "Безопасный город"

435  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как уже ранее сообщала редакция VB.KG, в Кыргызстане установлены первые камеры по проекту "Безопасный город", сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

Сегодня на перекресте улиц Советская/Боконбаева уже развернут комплекс фото- и видеофиксации "Автопатруль" (ПК) в составе измерительных и обзорных камер.

"Передвижной комплекс фиксирует превышение скорости движения и выезд на полосу встречного движения. Согласно государственному контракту ПК работает 8 часов днем. В ночное время, во избежание ситуаций, когда водители могут, увидев ПК, испугаться, резко затормозить, создать аварийные ситуации, данный технический комплекс работать не будет", - пояснил представитель концерна "Вега" Александр Пьявкин.

Он уточнил, что "измерительные камеры" производят фиксацию нарушений и определяют государственный регистрационный знак автомобиля.

"Обзорная камера делает общий вид перекрестка для того, чтобы были доказательные материалы при вынесении постановления", - добавил представитель концерна.

Александр Пьявкин пояснил, что в настоящее время камеры работают в тестовом режиме, они определяют государственный регистрационный знак автомашины и семь типов нарушений на перекрестке.

"Камеры обзорные и измерительные работают от электричества, и в случае, если перекресток будет обесточен, то системой предусмотрен блок бесперебойного питания на 60 минут", - дополнил он.

Как ранее сообщали в Госкомитете информационных технологий, на рубежах за городом будут установлены комплексы фото- и видеофиксации "Призма". По данным ведомства, в настоящее время в тестовом режиме работают уже два рубежа - в селе "Лебединовка" и у АЗС "Газпром" на 10-м километре трассы Бишкек - Торугарт.

"Питание комплекса обеспечивается солнечной батареей и аккумулятором. Батарея достаточно крупная, ее размер рассчитан четко в соответствии с необходимостью энергопотребления для данной местности и солнечной активностью. Комплекс работает в обе стороны, кронштейн выведен так, чтобы обеспечивался контроль всех четырех полос – по встречному и попутному направлениям", - рассказал Александр Пьявкин.

В соответствии с условиями государственного контракта, первый этап проекта "Безопасный город", в составе 10 перекрестков и 17 рубежей за городом, будет запущен в боевую эксплуатацию 12 февраля 2019 года.

Для информации:

Перекрестки:

Жибек Жолу - Молодая Гвардия

Чуй - Ю.Фучика

Чуй - Бейшеналиева

Жибек Жолу - Ю.Фучика

Чуй - Молодая Гвардия

Боконбаева - Абдрахманова

Жибек Жолу – Абдрахманова

Чуй - Курманжан Датка

Московская - Абдрахманова

М.Горького - 7-Апрель

Путепровод по ул. Байтик Баатыра город Бишкек

Путепровод по пр. Манаса город Бишкек

Рубежи:

Бишкек-Ош 61 км

Бишкек-Ош 64 км возле НПЗ "Джунда"

Бишкек-Ош 71,5 км село Бекитай

Бишкек-Ош 74,5 км село Боксо Жал

Бишкек-Ош 78 км село Сосновка

Бишкек-Ош 146,3 км

Бишкек-Ош 149 км

Бишкек-Ош 153 км

Бишкек-Торугарт 7,6 км село Лебединовка, на пересечении ул. Боконбаева-Победы

Бишкек-Торугарт 10,300км село Новопокровка, ул. Ленина возле д.378

Бишкек-Торугарт 12,900 км село Новопокровка, ул. Ленина 196 (перес.ул.Крупская)

Бишкек-Нарын-Торугарт 9 км возле АЗС "Газпром"

Бишкек-Нарын-Торугарт 13км кольцевая ГЭС-5

Бишкек-Нарын-Торугарт 58 км возле кафе "Гавайи"

Бишкек-Нарын-Торугарт 105 км поворот на село Нур


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375831
Теги:
Госагентство связи, МВД, ДТП, ПДД, уголовная ответственность, Административный кодекс, безопасность, Бишкек, Безопасный город
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  