Адреса, где еще будут стоять камеры по проекту "Безопасный город"

Как уже ранее сообщала редакция VB.KG, в Кыргызстане установлены первые камеры по проекту "Безопасный город", сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

Сегодня на перекресте улиц Советская/Боконбаева уже развернут комплекс фото- и видеофиксации "Автопатруль" (ПК) в составе измерительных и обзорных камер.

"Передвижной комплекс фиксирует превышение скорости движения и выезд на полосу встречного движения. Согласно государственному контракту ПК работает 8 часов днем. В ночное время, во избежание ситуаций, когда водители могут, увидев ПК, испугаться, резко затормозить, создать аварийные ситуации, данный технический комплекс работать не будет", - пояснил представитель концерна "Вега" Александр Пьявкин.

Он уточнил, что "измерительные камеры" производят фиксацию нарушений и определяют государственный регистрационный знак автомобиля.

"Обзорная камера делает общий вид перекрестка для того, чтобы были доказательные материалы при вынесении постановления", - добавил представитель концерна.

Александр Пьявкин пояснил, что в настоящее время камеры работают в тестовом режиме, они определяют государственный регистрационный знак автомашины и семь типов нарушений на перекрестке.

"Камеры обзорные и измерительные работают от электричества, и в случае, если перекресток будет обесточен, то системой предусмотрен блок бесперебойного питания на 60 минут", - дополнил он.

Как ранее сообщали в Госкомитете информационных технологий, на рубежах за городом будут установлены комплексы фото- и видеофиксации "Призма". По данным ведомства, в настоящее время в тестовом режиме работают уже два рубежа - в селе "Лебединовка" и у АЗС "Газпром" на 10-м километре трассы Бишкек - Торугарт.

"Питание комплекса обеспечивается солнечной батареей и аккумулятором. Батарея достаточно крупная, ее размер рассчитан четко в соответствии с необходимостью энергопотребления для данной местности и солнечной активностью. Комплекс работает в обе стороны, кронштейн выведен так, чтобы обеспечивался контроль всех четырех полос – по встречному и попутному направлениям", - рассказал Александр Пьявкин.

В соответствии с условиями государственного контракта, первый этап проекта "Безопасный город", в составе 10 перекрестков и 17 рубежей за городом, будет запущен в боевую эксплуатацию 12 февраля 2019 года.

Для информации:

Перекрестки:

Жибек Жолу - Молодая Гвардия

Чуй - Ю.Фучика

Чуй - Бейшеналиева

Жибек Жолу - Ю.Фучика

Чуй - Молодая Гвардия

Боконбаева - Абдрахманова

Жибек Жолу – Абдрахманова

Чуй - Курманжан Датка

Московская - Абдрахманова

М.Горького - 7-Апрель

Путепровод по ул. Байтик Баатыра город Бишкек

Путепровод по пр. Манаса город Бишкек

Рубежи:

Бишкек-Ош 61 км

Бишкек-Ош 64 км возле НПЗ "Джунда"

Бишкек-Ош 71,5 км село Бекитай

Бишкек-Ош 74,5 км село Боксо Жал

Бишкек-Ош 78 км село Сосновка

Бишкек-Ош 146,3 км

Бишкек-Ош 149 км

Бишкек-Ош 153 км

Бишкек-Торугарт 7,6 км село Лебединовка, на пересечении ул. Боконбаева-Победы

Бишкек-Торугарт 10,300км село Новопокровка, ул. Ленина возле д.378

Бишкек-Торугарт 12,900 км село Новопокровка, ул. Ленина 196 (перес.ул.Крупская)

Бишкек-Нарын-Торугарт 9 км возле АЗС "Газпром"

Бишкек-Нарын-Торугарт 13км кольцевая ГЭС-5

Бишкек-Нарын-Торугарт 58 км возле кафе "Гавайи"

Бишкек-Нарын-Торугарт 105 км поворот на село Нур