Четверть налоговых сборов в КР приходится на "Кумтор"

В третьем квартале 2018 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей от "Кумтора" составили 21 691 142 долларов США или 1,5 миллиарда сомов. Об этом говорится в ежеквартальном отчете на сайте компании.

- Из них налог на валовой доход - 14 287 954 долларов, платежи в Социальный фонд КР - 5 049 342 долларов, взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области - 1 099 073 долларов, - уточняется в документе.

Эта сумма - почти четверть всех налогов, поступающих в госказну, уверен доктор экономических наук Асылбек Аюпов.

- Оставшиеся золоторудные компании столько золота не выдают. И хотя золото, добываемое открытым способом на руднике, потихоньку сокращается, другой альтернативы у Кыргызстана нет. Поэтому я не поддерживаю оптимизма, что можно за счет собственных источников обеспечить поступления в бюджет, - считает Аюпов.

По мнению экономиста, рано делать ставку и на другие отрасли экономики.

- Да, у нас есть министерства, которые занимаются вопросами горной добычи, геологоразведки. Есть другие месторождения золота, редкоземельных металлов, угля. Но они либо нестабильны, либо малы для того, чтобы стать заменой Кумтору. Мы старательно пытаемся развивать легкую и перерабатывающую промышленность. Однако за 27 лет независимости подвижки малозначительны. Как занимала та же перерабатывающая промышленность низкий удельный вес, так и продолжает занимать. Чтобы как-то изменить ситуацию нужны серьезные инвестиции, которые очень трудно приходят к нам даже несмотря на вступление в ЕАЭС. Поэтому, единственной опорой нашего бюджета по-прежнему остается "Кумтор", - заключил Аюпов.