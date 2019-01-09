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Минэконом дал пояснения по созданию института бизнес-омбудсмена

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- ВБ
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Министерство экономики внесло проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен)" в Аппарат Правительства КР. Цель инновации - обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждений и государственных предприятий и должностными лицами.

Проект постановления подготовлен в целях реализации следующих нормативных правовых актов:

- п. 2 постановления Жогорку Кенеша "О политике Правительства КР по привлечению и защите инвестиций, развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний рынок" от 31 марта 2016 года, где предусмотрено учредить должность уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-Омбудсмена);

- п. 6.7.14. Программы развития КР на период 2018-2020 гг. "Единство, доверие, созидание", утвержденной постановлением ЖК от 20.04.2018 года, где предусматривается введение института бизнес-омбудсмена для своевременной и целенаправленной защиты интересов предпринимателей, и бизнеса.

Данным проектом постановления предлагается образовать должность уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) и утвердить Положение о нем (далее – Бизнес-омбудсмен), которое определяет институциональные и правовые основы функционирования института Уполномоченного лица.


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URL: https://www.vb.kg/375935
Теги:
бизнес, инвестиции, Конституция, омбудсмен, правительство, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен, Минэкономики
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