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Суд принял от Кельдибекова, Бекназарова и Душебаева иск к Атамбаеву

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- Оксана Гут
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Сегодня, в 11.30 часов, Октябрьский районный суд принял повторный иск от Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Душебаева к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву и директору телеканала "Апрель" Дмитрию Ложникову. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

- Иск зарегистрирован, теперь будет изучен. Возможно, сегодня или в понедельник будет назначена дата слушания, - отметили в ВС КР.

Напомним, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и экс-глава ГКНБ Кенешбек Душебаев посчитали, что некоторые высказывания Алмазбека Атамбаева в интервью его же телеканалу "Апрель" порочат их честь и достоинство. Оценены они - честь и достоинство - были в 18 миллионов сомов – по 3 миллиона каждому как с Атамбаева, так и с директора телеканала Ложникова.

В предыдущем исковом заявлении были допущены неточности. Поэтому материалы были возвращены истцам.


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URL: https://www.vb.kg/375975
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, Кенешбек Душебаев, Верховный суд, Октябрьский район, Бишкек, Кыргызстан, Дмитрий Ложников
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