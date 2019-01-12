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В прошлом году на Иссык-Куле уже был случай вандализма на кладбище

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- Виктория Григоренко
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Факт вандализма на христианском кладбище в селе Ананьево Иссык-Кульской области находится на контроле у руководства УВД. Об этом VB.KG сообщил представитель пресс-службы области Сталбек Усубакунов.

Как отмечается, накануне примерно 20.30 часов в дежурную часть Ананьевского ПОМ ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение от местной жительницы.

- По ее словам неизвестные лица на христианском кладбище сломали памятники на могилах. На место происшествия выехала следственно-оперативная группы ОВД Иссык-Кульского района и УВД Иссык-Кульской области. При осмотре было обнаружено 35 сломанных деревянных памятников в виде креста и 2 памятника из мрамора. Свидетели пояснили, что 11 января примерно 16.00 часов священнослужитель и сторож церкви, жители села Ананьево пришли на молитву и увидели несколько сломанных деревянных памятников.

Начато досудебное производство в соответствии со ст. 131 (Надругательство над телом умершего и местом захоронения) Кодекса о проступках КР, - сообщает пресс-служба.

Как уточняется, соответствующим службам ОВД Иссык-Кульского района даны следственные задания по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

VB.KG в пресс-службе области заявили, что местные жители крайне возмущены случившимся.

- Сегодня намечается встреча людей с представителями акимиата. В селе Анаьево такой случай вандализма наблюдается впервые. В Иссык-Кульской области подобный случай был зафиксирован в прошлом году не только на христианском, но и на мусульманском кладбище. Сейчас на месте работает милиция. Вандалов пытаются найти по горячим следам,- заключил Усубакунов.


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URL: https://www.vb.kg/376001
Теги:
вандализм, ислам, Иссык-Кульская область, кладбище, памятник, религия, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, Христианство
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