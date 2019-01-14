До 2024 года население республики будет полностью обеспечено питьевой водой

"До 2024 года население Кыргызстана полностью будет обеспечено чистой питьевой водой", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 января во время встречи с директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (Госстрой) Бактыбеком Абдиевым, директором Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Госстроя Аскарбеком Токтошевым и исполнительным директором Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) Бекжаном Супаналиевым.

Участники встречи предоставили информацию по вопросам реализации проектов в рамках Стратегии и программы по обеспечению населения чистой питьевой водой.

Согласно предоставленной информации, в 21 городе Кыргызстана в настоящее время идет реализация проектов на сумму порядка 193 млн евро. Самое критическое состояние по обеспечению чистой водой в Жалал-Абадской области, где в 148 селах на сегодня отсутствует питьевая вода. В то же время по всему Кыргызстану эта цифра составляет 390 сел, где отсутствует чистая питьевая вода.

Проекты по обеспечению чистой питьевой водой поддерживают такие партнеры и доноры Кыргызстана, как Всемирный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, ЕБРР, Евросоюз, Швейцарская конфедерация и др., от которых в общей сложности страна получила 191 млн. долларов, большая часть помощи - это гранты.

Кроме того, различные фонды арабских стран - Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и т. д. выражают желание оказать помощь в привлечении инвестиций на проекты по обеспечению чистой водой в Кыргызстане.

Со стороны республиканского бюджета на обеспечение чистой питьевой водой на 2019 год предусматривается 350 млн сомов, при том, что в 2018 году было выделено 250 млн сомов, а в 2014 году 25 млн сомов.

Глава государства констатировал, что одной из острых проблем в стране является отсутствие доступа населения в некоторых селах к чистой питьевой воде.

"Мы в обязательном порядке должны реализовать Стратегию обеспечения населения чистой питьевой водой. Без этого мы не можем развивать экономику, сократить миграцию, это напрямую влияет на состояние здоровья населения. Программа по обеспечению населения чистой водой будет обязательно реализована, до 2024 года население Кыргызстана полностью будет обеспечено чистой питьевой водой. Это вопрос будущего нашего государства", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что обеспечение в ближайшие 5 лет всех регионов Кыргызстана чистой водой является одним из приоритетных направлений до окончания его президентского срока.

Он отметил, что проблема с чистой питьевой водой наблюдается в основном в сельской местности и подчеркнул необходимость определить список сел, нуждающихся в первоочередном обеспечении чистой водой.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков обратил особое внимание на необходимость активизации работы по привлечению внешних инвестиций в сферу реализации проектов по обеспечению населения чистой водой.